Jalibert, Bielle-Biarrey, Ramos, Willis… les grandes figures nommées pour récompenser la saison 2025-2026 du rugby français

La Nuit du Rugby dévoile ses nommés pour 2026

Les crampons resteront au vestiaire et les costumes seront de sortie. Lundi 28 septembre, le rugby français prendra ses quartiers à l’Olympia pour la 22e édition de la Nuit du Rugby. Treize trophées récompenseront les joueurs, joueuses, staffs, arbitres et clubs ayant marqué la saison 2025-2026. Quelques jours après la reprise du TOP 14 et de la PRO D2, l’exercice précédent aura donc droit à un dernier tour d’honneur.

Jalibert, Plummer et Willis pour le grand prix du TOP 14

L’une des catégories les plus scrutées réunira Matthieu Jalibert, Harry Plummer et Jack Willis pour le titre de meilleur joueur de TOP 14. Le Toulousain remettra son trophée en jeu après avoir été récompensé en 2025. Chez les internationaux français, Jalibert apparaît également parmi les trois nommés avec Louis Bielle-Biarrey et Thomas Ramos. L’ailier bordelais avait remporté cette distinction l’an passé.

La catégorie révélation en dit long sur la saison écoulée : trois centres se retrouvent en concurrence. Fabien Brau-Boirie, Auguste Cadot et Kalvin Gourgues ont été retenus. Trois trajectoires différentes, mais une même capacité à s’installer très tôt au milieu de joueurs bien plus expérimentés. Gourgues apparaît même une deuxième fois parmi les cinq candidats au plus bel essai, aux côtés de Louis Bielle-Biarrey, Émilien Gailleton, Joris Jurand et Jiuta Wainiqolo.

De Vannes à Bordeaux, toute la saison 2025-2026 récompensée

La PRO D2 aura également son moment sous les projecteurs avec Setareki Bituniyata, Raymond Nu’u et Michael Ruru, représentants respectifs de Provence Rugby, Colomiers et Vannes. Les staffs de ces trois clubs sont également nommés dans leur catégorie. En TOP 14, les staffs de Montpellier, Toulouse et Pau se disputeront le trophée après trois saisons aux histoires très différentes, entre retour au premier plan, nouveau titre toulousain et première qualification paloise.

Chez les féminines, Carla Arbez, Élodie Fernandez et Mathilde Lazarko sont en lice pour le trophée de meilleure joueuse d’Élite 1. Lazarko pourrait même repartir avec deux récompenses puisqu’elle figure également parmi les nommées chez les internationales françaises avec Pauline Barrat et Léa Champon. En ce qui concerne le Supersevens, Léonard Boucasse, Nathan Gagnac et Marco Moneta représentent l’UBB chez les hommes, tandis que Cléo Hagel, Salomé Perraudin et Hawa Tounkara ont été sélectionnées chez les femmes.

Une photographie assez fidèle du rugby français

Et il y aura quelques habitués sur le tapis rouge. Pierre Brousset, Ludovic Cayre et Luc Ramos sont de nouveau nommés pour le trophée d'arbitre de l'année. Enfin, le LOU, le Racing 92 et l’UBB concourront pour le prix de l’engagement sociétal. Une soirée qui dépasse donc largement la bataille pour savoir qui succédera, ou non, à Jack Willis parmi les joueurs du TOP 14.

Parce qu’une saison ne se raconte pas uniquement avec un Brennus et un classement, cette Nuit du Rugby offre aussi une photographie de ceux qui ont animé les terrains français pendant dix mois. Et lundi soir, certains repartiront de l’Olympia avec un souvenir un peu plus lourd dans les mains.