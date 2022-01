Le monde du rugby français choqué et ému par la disparition de Jordan Michallet

Le décès tragique de Jordan Michallet laisse le monde du rugby sous le choc. La LNR adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, son club du @RouenNdieRugby et ses coéquipiers. pic.twitter.com/I3SWh5aG27

toujours du mal à croire. C'est comme si c'était hier qu’on jouait nos premieres matchs ensemble. fiers d’avoir eu la chance de partagé des beaux souvenirs avec toi et chanceux de t’avoir eu dans nos vies. Gros pensée à ta famille et tes proches Repose toi mon Mich pic.twitter.com/lE3G46ErFe

Toute l’équipe du CA Brive adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Jordan Michallet. Nos pensées vont également à son club @RouenNdieRugby et à ses coéquipiers ⚫️🙏 pic.twitter.com/ZQVi2dLBIR

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès tragique de Jordan Michallet. L’ensemble de l’ASM Clermont Auvergne , staffs, joueurs et dirigeants adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses coéquipiers et son club de @RouenNdieRugby pic.twitter.com/DJND6fQPf4

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jordan Michallet 🙏Courage également à son club @RouenNdieRugby dans cette épreuve, nos pensées sont avec vous tous 🖤

L'ensemble du club de Colomiers Rugby présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jordan Michallet ainsi qu'au club de @RouenNdieRugby et plus particulièrement à ses coéquipiers.