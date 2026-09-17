"Le joker médical par excellence", cet ancien Bayonnais (et international australien) pourrait chercher un club dans les semaines à venir

Près de 2 ans et trois mois que l'on n'a plus vu Reece Hodge fouler les pelouses de l'élite française. Alors que son contrat avec Bayonne s'est achevé cet été, il est désormais libre de tout contrat.

Pour autant, l'Australien de naissance est toujours sur le territoire français et peaufine un hypothétique retour à la compétition.

Sans club, il confie néanmoins à Sud Ouest son envie de rejouer un jour au rugby, avec en ligne de mire forcément le Mondial 2027.

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La bataille avec la douleur enfin terminée ?

Reece Hodge n'aura disputé avec Bayonne que 7 petites rencontres, notamment en raison de plusieurs blessures et d'un mal récurrent au genou qui l'a poussé à être éloigné des terrains pendant ses deux dernières années de contrat.

Comme il le confie à Sud Ouest, cette douleur a enfin disparu. En ce sens, un retour à la compétition pourrait enfin être envisagé pour celui qui compte 63 sélections avec les Wallabies.

Reste maintenant à trouver une formation d'élite qui lui ouvre les portes des terrains, car ce dernier ambitionne toujours de rejouer au plus haut niveau, pour espérer faire partie de la sélection australienne au prochain Mondial.

"J’ai une très bonne relation avec le kiné à Bordeaux, Xavier Laurent, avec qui je travaille. Je vois de très bons progrès et j’ai confiance en lui. Donc pour l’instant, j’aimerais rester en France au moins pendant deux, trois mois pour finir la rééducation. Après, si j’arrive à rejouer et à être disponible pour des clubs en France, je serai évidemment ouvert pour rester ici. Ce sera une décision à prendre avec ma femme. Ce qui est sûr, c’est que je ne fermerai jamais la porte. Je n’y ai pas trop pensé pour l’instant, vu les circonstances, mais si ça arrive, ce sera toujours un plaisir de jouer pour les Wallabies."

Reece Hodge pour Sud Ouest

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Le joker médical par excellence

Il est le joueur le plus polyvalent du rugby moderne, capable de jouer ouvreur, centre, ailier et même arrière. Reece Hodge, qui bénéficie d'un gabarit parfait pour les joutes professionnelles (1m91 et 94kg), est le joker médical rêvé.

Pour l'heure, s'il n'a pas encore le feu vert pour renouer avec le rugby professionnel, il semblerait que le dénouement approche. En ce sens, trouver un club alors que la saison a démarré ne se ferait qu'en cas de besoin de joker médical.

Aucun club de Top 14 ou de Pro D2 ne semble en avoir besoin pour l'instant, même s'il est certain que ce dernier ferait le plus grand bien à de nombreuses formations, sa venue reste un très gros pari.

Lui qui semble vouloir rester sur la côte Atlantique dispose de l'embarras du choix. Son ancien club, Bayonne, devrait effectuer quelques rotations dans son effectif avec la blessure de Léo Coly et l'indisponibilité d'Herschel Jantjies.

De plus, ils ne disposent que de deux ouvreurs, Rob Du Preez étant titulaire pour l'heure suite à la blessure de Joris Segonds. Et de deux arrières, Yoan Orabé étant suspendu et Cheick Tibergien à peine de retour de blessure.

Un nouvel élément pourrait soulager la tension dans cet effectif qui peine également à identifier ses leaders, notamment derrière. Cependant, aucune information en ce sens n'est apparue à l'heure d'écrire ces lignes.