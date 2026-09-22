"La moitié du championnat sans tes internationaux" : Toulon se prépare déjà au Mondial 2027

Bon 13e du championnat après trois journées, le RCT affiche un rendement de zéro victoire mais trois bonus défensifs sous la houlette de son manager emblématique Pierre Mignoni.

Si le bilan sportif n'est pas aussi bon qu'espéré, au regard des arrivées de l'intersaison notamment, Toulon est encore au contact pour relever la tête et s'imposer dans la course au Top 6.

Pour ce faire, ils pourront s'appuyer sur un effectif de grande qualité dans lequel ils intégreront davantage de jeunes dans les prochaines semaines.

"Je ne vais faire aucun aveu de faiblesse" : Pierre Mignoni cash sur l'erreur d'arbitrage ayant conduit à un essai accordé lors de Castres-Toulon

Près de 23 joueurs concernés ?

Pour cette compétition, parmi les nombreux internationaux du RCT, 23 sont susceptibles de figurer avec leurs sélections, certes avec plus ou moins de chances.

Pour autant, une grande part de l'effectif sera absente, c'est indéniable ; en ce sens, Pierre Mignoni confiait samedi dernier, en conférence de presse après Castres - Toulon, préparer déjà ces absences.

Et il y a de quoi s'y pencher, puisque les internationaux appelés avec leur sélection devraient manquer pratiquement la moitié du championnat.

Car si les précédentes éditions s'étant déroulées en France permettaient de réduire les jours d'absence pour les clubs européens, le Mondial 2027, qui se déroulera en Australie, va rallonger de quelques jours la durée des indisponibilités. Alors, il faut trouver un plan B, comme le confie le manager varois à la presse.

"C'est un peu loin, mais en même temps, il faut la préparer d'ores et déjà avec une montée en puissance des jeunes du club, parce qu'il va y avoir la moitié du championnat sans tes internationaux et de toutes les nations, et nous, on est concernés quand même. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire deux recrutements : un recrutement sur le moyen-long terme, et un recrutement sur le court terme, avec des jokers Coupe du Monde, avec des jeunes qu'on est en train de préparer pour couvrir cette période-là. Mais attention, ce n'est pas comme la dernière Coupe du Monde en France : là, c'est quasiment la moitié du Top 14, sans tes joueurs. Après je n'ai rien à dire, c'est le calendrier, c'est comme ça, mais ça va être différent de la Coupe du Monde qu'on avait en France."

Pierre Mignoni

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 👆



Premier match et premier essai de la saison pour Oliver Cowie 💪



Le résumé du match avec notre partenaire, #SOSFuiteToiture 🎥👉 pic.twitter.com/miAGJfb9Wh — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 21, 2026

Des carences identifiées

À regarder l'effectif actuel de Toulon, on devine pratiquement quels sont les secteurs dans lesquels les Toulonnais devront travailler pour se renforcer lors de la prochaine intersaison.

À la mêlée, Baptiste Serin et Ben White sont les deux seuls professionnels de l'effectif actuellement, et sont susceptibles de rejoindre leurs sélections respectives en vue du prochain Mondial.

Même constat au centre, où Huw Jones, Ignacio Brex et Gaël Fickou sont sujets à un vol vers l'Australie à la rentrée 2027, tout comme Antoine Frisch, qui paraît néanmoins assez loin.

Pareil au poste de talonneur, où Gianmarco Lucchesi sera normalement dans l'avion, laissant éventuellement Teddy Baubigny à quai, avec pour seule doublure Pierre Damond.

Ajoutons à cela les fins de contrat en juin prochain : Toulon et les autres formations du Top 14 auront tout intérêt à former, cette saison, leurs jeunes pour suppléer les internationaux à la rentrée prochaine.