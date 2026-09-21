"Je ne vais faire aucun aveu de faiblesse" : Pierre Mignoni cash sur l'erreur d'arbitrage ayant conduit à un essai accordé lors de Castres-Toulon

C'est une défaite pour le moins amère qu'ont vécue les Toulonnais sur la pelouse de Castres. Longtemps devant au score, ils ne repartent de Pierre-Fabre qu'avec le point de bonus défensif au terme des 80 minutes.

Score final : 29-27 pour les locaux, qui s'offrent une dernière grosse frayeur lorsque Tomás Albornoz tente le drop de la gagne sur la sirène, qui passe à droite des perches tarnaises.

Un ouf de soulagement pour les hommes de Xavier Sadourny, qui ont fait preuve de beaucoup de réussite, puisqu'ils ont même bénéficié d'une erreur flagrante d'arbitrage, liée notamment à une panne. Ce qui a, semble-t-il, agacé Pierre Mignoni en conférence de presse.

Défaite du RC Toulon à Castres : un essai accordé malgré un pied en touche, la vidéo est tombée en panne au pire moment

"Je ne vais faire aucun aveu de faiblesse"

Un essai aurait forcément changé la donne lors de cette troisième journée, car Toulon, actuel avant dernier avec 3 points était venu faire un coup sur la pelouse de Castres pour enfin lancer sa saison.

Une première victoire qu'ils semblaient toucher durant la majortié de la partie, eux qui aurait put décoller encore plus loin au score, si l'essai d'Adam Vargas juste avant la mi-temps avait été visionné par l'arbitrage vidéo.

Victime d'un dysfonctionnement comme l'a expliqué Taul Trainini en marge de la rencontre, cet essai fut accordé à tord clairement. De quoi enragé le banc Varois, et notament un certain Pierre Mignoni qui apparaissait trés frustré en conférence de presse.

« Je ne vais faire aucun aveu de faiblesse. Les images, elles sont là, elles doivent être là, comme c'est promis sur tous les matchs. S'il n'y a pas les images, c'est qu'il y a un problème, mais ça, cela ne me regarde pas. C'est à eux (les arbitres, NDLR) d'en débattre, vous leur poserez la question. »

Pierre Mignoni

[⏱80'] 29-27

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ❌



Que c'est cruel pout nos Toulonnais qui ont mené toute la rencontre...



Un nouveau point de bonus défensif pour nos 🔴&⚫️... pic.twitter.com/RekxqWbkYr — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 19, 2026

Un bonus et plus encore pour Toulon ?

Si la victoire n'est pas là, Toulon peut se consoler avec le bonus défensif, mais surtout avec la très bonne copie rendue face à des Castrais qui jouaient très clairement leur peau.

Parmi les motifs de satisfaction, cette formation toulonnaise qui a recomposé une bonne partie de son XV de départ, ou encore le repositionnement d'Oliver Cowie et Mikheili Shiosvili, qui ont rendu une copie correcte.

Mathis Ferté a également prouvé qu'il pouvait faire largement l'affaire au poste de numéro 15 en l'absence des cadres. Enfin, Tomás Albornoz, véritable poison pour les défenses, s'est illustré par une alternance parfaite dans le jeu courant et une certaine fiabilité face aux perches (2 echecs).