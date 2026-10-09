Invaincu en Pro D2, Provence Rugby sort un gros pack pour défier Soyaux-Angoulême à Chanzy

Provence Rugby n’a pas franchement envie de connaître la première contrariété de sa saison à Chanzy. Toujours invaincu après cinq journées, le club aixois se déplace chez Soyaux-Angoulême avec une ambition claire : poursuivre son sans-faute et rester au contact du duo de tête.
𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 👊 | Les 23 Provençaux à Angoulême demain soir 🔥 https://t.co/J7Flh7hVS6— Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) October 8, 2026
Les Provençaux pointent actuellement à la troisième place, avec 21 points, à deux longueurs d’Oyonnax, qui a pris plus de bonus. Pour cette sixième journée, la composition ressemble donc de très près à l’équipe type du moment.
Un pack dense avec Zafra capitaine
Après un week-end de pause, le staff aixois a choisi d’aligner l’expérience de Julien, Latterrade et Azar. En deuxième ligne, Zafra, capitaine, sera associé à Youyoutte, tandis que Martel et Ardron encadreront Jalagonia en troisième ligne. Pour un pack dense et taillé pour répondre au défi physique angoumoisin.
Coville et Muntz aux commandes
À la charnière, Arthur Coville sera associé au Fidjien Muntz à l’ouverture. Derrière, Seta Bituniyata sera naturellement le fer de lance en numéro 13, associé à Finau au centre. Tandis que Tui, Cellio-Zwiler et Vareiro assureront le fond du terrain.
La composition officielle de Provence Rugby :
Julien, Latterrade, Azar ; Zafra (cap.), Youyoutte ; Martel, Ardron, Jalagonia ; Coville, Muntz ; Tui, Finau, Bituniyata, Cellio-Zwiler ; Vareiro.
Remplaçants : Giudicelli, Pontanier, Tuisue, Gambini, Waqa, Cazenave, Lenoir, Yemsi.
Soyaux solide chez lui
Cette rencontre n’aura pourtant rien d’une formalité. Cinquième avec 14 points, Soyaux-Angoulême a déjà signé trois victoires et voudra profiter de la venue d’un prétendant aux premières places pour frapper un grand coup. Les Charentais restent notamment sur un succès face à Valence-Romans.De joker Coupe du monde à meilleur joueur de Pro D2 : comment Seta Bituniyata est devenu un monstre complet ?
Pour Provence, l’enjeu dépasse donc le simple maintien de l’invincibilité : il s'agira de rester collé au Top 2 de la Pro D2, et pourquoi pas l'intégrer en fonction des résultats d'Oyonnax et Brive. Histoire d'accentuer sa patte sur cette division, en ce début de 2e bloc.
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