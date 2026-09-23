Lundi 28 septembre, l'Olympia accueillera la Nuit du Rugby 2026 et son Trophée de l'Engagement Sociétal, qui récompensera l'un des neuf projets retenus parmi les 18 dossiers déposés par des clubs de Top 14 et de Pro D2.

Un jury a eu la lourde tâche de départager ces initiatives, toutes portées par une même conviction : le rugby peut être un formidable levier de transformation sociale au-delà des seuls résultats sportifs.

Des séances de rugby adapté aux dispositifs d'audiodescription en passant par l'accompagnement des publics fragiles, ces projets témoignent de l'engagement croissant du monde ovale sur des enjeux de société.

Une diversité de causes qui illustre la capacité des clubs à mobiliser joueurs, salariés, bénévoles et partenaires autour d'ambitions allant bien au-delà du seul cadre sportif.

Jalibert, Bielle-Biarrey, Ramos, Willis… les grandes figures nommées pour récompenser la saison 2025-2026 du rugby français

Trois clubs de Pro D2 nommés

Plusieurs formations misent sur le sport comme outil de santé et de lien social : le Stade Rochelais accompagne les personnes âgées et atteintes de maladies neuro-évolutives, quand l'UBB et le LOU développent respectivement l'audiodescription pour les supporters malvoyants et des dispositifs de rugby adapté.

Le Racing 92 a de son côté intégré une section de rugby adapté à part entière dans la vie du club depuis 2023. D'autres clubs concentrent leurs efforts sur la jeunesse et les territoires : le Stade Toulousain et le FC Grenoble interviennent dans les quartiers prioritaires par l'éducation et le sport scolaire, tandis que l'ASM Clermont crée des passerelles entre zones urbaines et rurales.

Colomiers Rugby s'engage enfin auprès des femmes victimes de violences conjugales, et Soyaux-Angoulême XV intègre progressivement des travailleurs en situation de handicap au sein de son stade.

Des impacts quantifiables ?

En chiffres, ces engagements résonnent avec des enjeux de société bien réels : le rugby adapté rassemble environ 1 875 licenciés réguliers en France, auxquels s'ajoutent 5 000 pratiquants occasionnels lors d'ateliers découverte, selon la Fédération française de sport adapté.

Un maillage encore modeste au regard des besoins, alors que la Fédération française handisport comptait, elle, un peu plus de 30 000 licenciés en 2023.

Du côté des violences conjugales, la cause portée par Colomiers Rugby, les chiffres restent tout aussi préoccupants : 272 400 victimes ont été recensées par les services de sécurité en 2024, et le parc d'hébergement d'urgence dédié aux femmes concernées, bien qu'ayant plus que doublé depuis 2017 pour atteindre 11 315 places fin 2025, reste très en deçà des 20 000 places jugées nécessaires par la Fédération nationale solidarité Femmes.