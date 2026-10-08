VIDEO. ''Il me rappelle un peu Victor Vito'': Theo McFarland, le nouveau "shooteur" de La Rochelle

Theo McFarland n’a pas tout réussi face à Clermont. Quelques en-avant, des plaquages manqués… puis un geste venu d’ailleurs : une passe aveugle et dans le dos, pour consommer Raka et décaler Leyds dans son couloir, avant la conclusion de Boudehent 55 mètres plus loin. Une action qui représente à elle seule pourquoi La Rochelle est allé chercher le Samoan aux Saracens, en plus de l'essai qu'il marquait un peu plus tard dans la partie.

C'est qu'à bientôt 31 ans, McFarland n’est pas vraiment un avant comme les autres. International samoan, oui, mais aussi ancien joueur professionnel de basket, il a gardé de son premier sport cette coordination et cette aisance ballon en main qui le rendent immédiatement identifiable.

D'autant que ce solide athlète cavale comme un 3/4 lorsqu'il déploie ses grandes jambes (1m98 et 115 kg) dans les couloirs, pour un profil hybride et puissant qui rappelle ceux des All Blacks Vaea Fifita ou Shannon Frizell.

Ou celui d'un ancien de la maison rochelaise, d'après Greg Alldritt : "Il nous fait énormément de bien en touche, il me rappelle un peu Victor dans ses prises de balle", appuyait le capitaine en conférence de presse, lui qui a connu l'ancien 3ème ligne All Black. "Il nous fait avancer sur les côtés pour que nous ayons un petit peu plus d’espace au milieu. C’est super."

Futur adversaire des Bleus

Un phénomène que les suiveurs du Premiership connaissaient bien. Dès sa première saison en Angleterre en 2021, son mélange de puissance et son aisance de joueur de NBA ballon en main avait marqué les esprits, alors que les plus fins spectateurs se souviennent aussi de son Mondial réussi individuellement.

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Pour La Rochelle, qui cherchait du dynamisme et un joueur capable de casser les lignes et apporter du danger, ce début de saison confirme l'aubaine. Un surdoué aux mains gigantesques, qui deviendra peut-être très vite le nouveau "shooteur" du Top 14.

Avant que les Bleus ne le rencontrent dans un an, lors de la coupe du monde en Australie.