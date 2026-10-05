"Il est temps que Pierre Mignoni quitte le RCT" : 13e après cinq journées, Toulon et son manager sont sous pression

Une seule victoire en cinq rencontres de Top 14 disputées par Toulon, autant dire que le bilan est bien maigre sur la balance.

Surtout au regard du recrutement XXL qui avait nourri les espoirs de retour en grâce de nombreux supporters varois.

Ces derniers temps, le ton monte : le blog de supporters L'Écho de Mayol a même publié une tribune salée au sujet du manager Pierre Mignoni.

5 667 spectateurs : Joué dans un stade presque vide, Montpellier/Toulon est-il le pire bide de l'histoire du Top 14 ?

Pierre Mignoni out après 6 journées ?

Alors que sa collaboration avec Franck Azéma, de retour sur la rade, semblait faire forte impression à son annonce, les résultats ne traduisent pas le même enthousiasme.

Vainqueur uniquement de Vannes, 14e du championnat et récent promu, sur la pelouse du Stade Mayol, les hommes de Pierre Mignoni peinent à trouver la faille.

Le niveau de jeu peine lui aussi à convaincre. Même si certaines individualités portent cette formation, comme Tomas Albornoz ou Lewis Ludlam, très en vue en ce début de saison, il est difficile d'en dire autant du reste de l'équipe.

En ce sens, et après une défaite 28-0 face à Montpellier, L'Écho de Mayol, un blog de supporters du RCT, demande le départ de Pierre Mignoni dans les plus brefs délais.

Dans les pas de Franck Azéma

Si les deux techniciens qui chapeautent le projet de jeu de cette formation du RCT n'ont, pour le coup, rien à prouver quant à leurs compétences, au regard d'un palmarès très parlant (à eux deux, trois titres de champion de France, quatre Challenge Cup et trois Champions Cup), c'est plutôt le discours du natif de Toulon qui peinerait à convaincre les adorateurs de l'ovalie varoise.

En cas de licenciement du manager toulonnais, il battrait le bien triste record de Franck Azéma, viré de Perpignan la saison dernière après seulement huit journées.

Pour l'heure, aucune information officielle n'est apparue en ce sens.