"Il est temps que Pierre Mignoni quitte le RCT" : 13e après cinq journées, Toulon et son manager sont sous pression

Une seule victoire en cinq rencontres de Top 14 disputées par Toulon, autant dire que le bilan est bien maigre sur la balance.
Surtout au regard du recrutement XXL qui avait nourri les espoirs de retour en grâce de nombreux supporters varois.
Ces derniers temps, le ton monte : le blog de supporters L'Écho de Mayol a même publié une tribune salée au sujet du manager Pierre Mignoni.5 667 spectateurs : Joué dans un stade presque vide, Montpellier/Toulon est-il le pire bide de l'histoire du Top 14 ?
Pierre Mignoni out après 6 journées ?
Alors que sa collaboration avec Franck Azéma, de retour sur la rade, semblait faire forte impression à son annonce, les résultats ne traduisent pas le même enthousiasme.
Vainqueur uniquement de Vannes, 14e du championnat et récent promu, sur la pelouse du Stade Mayol, les hommes de Pierre Mignoni peinent à trouver la faille.
Le niveau de jeu peine lui aussi à convaincre. Même si certaines individualités portent cette formation, comme Tomas Albornoz ou Lewis Ludlam, très en vue en ce début de saison, il est difficile d'en dire autant du reste de l'équipe.
En ce sens, et après une défaite 28-0 face à Montpellier, L'Écho de Mayol, un blog de supporters du RCT, demande le départ de Pierre Mignoni dans les plus brefs délais.
Dans les pas de Franck Azéma
Si les deux techniciens qui chapeautent le projet de jeu de cette formation du RCT n'ont, pour le coup, rien à prouver quant à leurs compétences, au regard d'un palmarès très parlant (à eux deux, trois titres de champion de France, quatre Challenge Cup et trois Champions Cup), c'est plutôt le discours du natif de Toulon qui peinerait à convaincre les adorateurs de l'ovalie varoise.
En cas de licenciement du manager toulonnais, il battrait le bien triste record de Franck Azéma, viré de Perpignan la saison dernière après seulement huit journées.
Pour l'heure, aucune information officielle n'est apparue en ce sens.
Humour : les ingénieurs son de Canal sont heureux de ce choix
Il y a des clubs comme ça qui
sont plus imprévisibles que les autres et ne semblent obéir à aucune logique sportive.
Qui plongent puis qui remontent au gré dont on ne sait quelle dynamique.
Le RCT, le Racing et aussi peut-être le SR et l'ASM.
Ça fait leur charme ... !
je comprends pas bien cette logique même si je me doute que le but est l'électrochoc...
déjà c'est le début de saison mais surtout, azema est celui qui est déjà aux commandes, même s'il est chapoté par mignoni.
ce que je veux dire c'est qu'azema ne va pas pouvoir changer son staff maintenant et se retrouvera de toutes manières dans la même config avec simplement plus de taf.
Comme on dit, c'est plus facile de changer l'entraîneur que de changer l'équipe et parfois ça suffit à changer d'atmosphère.
A voir s'il y a assez d'expérience dans le vestiaire de Toulon pour compenser en partie le départ d'un entraîneur...
Tous les ans au rct c'est le même refrain, la même chanson ... Mignoni a l'art de pousser la chansonnette devant les médias qui avalent son analyse et valident tout mais les résultats terrain font défaut
Ainsi au LOU remercié avant la fin de son contrat, ainsi au RCT malgré les choix de recrutement ...
Je ne suis pas sûr que son analyse et son travail soient assez forts pour construire sur la durée!
Ouaip, je sais pas si c'est vraiment Mignoni le problème quand on voit l'indiscipline chronique de l'équipe en début de 2e période et le nombre de pénalités comptablisé contre l'équipe : j'avais l'impression justement d'entendre Pierrot sur le bord du terrain hurler "discipline, discipline". C'est juste pas normal de faire des fautes à la pelle comme ça à ce niveau. Les joueurs ont manqué de rigueur, et Pierre Mignoni a bon dos.
Il faut reconnaitre qu'à certains moments, particulièrement en 2em mi temps, on avait l'impression de voir courir des poulets sans tête!