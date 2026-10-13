"Il a toujours été bon n’importe où on le mettait" : Arthur Retière conseillé (et encensé) par un ouvreur aux 60 matches pros à l’ouverture

C’était l’attraction de cette 6ᵉ journée de Top 14 et, pour cause, l’habituel ailier, arrière et demi de mêlée de Bordeaux, Arthur Retière, a glissé à un nouveau poste.

Pour beaucoup, la titularisation du joueur de 29 ans à l’ouverture face à Clermont relevait presque du pari. L’ailier de formation de l’UBB a pourtant pu s’appuyer sur son frère cadet Edgar, qui l’a conseillé dans la semaine précédant le déplacement en Auvergne.

Une inversion des rôles rare dans une fratrie où c’est habituellement l’aîné qui transmet, même s’il a quand même pu compter sur les mots d’un garçon qui compte 60 matches professionnels à ce poste.

TOP 14. 1 joueur, 1m70, 5 postes : Arthur Retière est-il un cas unique dans le rugby professionnel ?

Arthur Retière, c’est le Brésil : cinq postes, cinq étoiles

Le coup de téléphone et les quelques messages échangés ont surtout servi à fixer une ligne de conduite : rester simple, faire circuler le ballon et éviter de multiplier les duels.

Un plan que, selon Edgar, Arthur a respecté à la lettre, avant de profiter des deux ou trois situations qui se sont ouvertes pour lui dans les petits duels.

Le cadet voit dans la polyvalence et le mental de son aîné les vraies clés de cette réussite, et pour cause : celui qui rejoindra le Racing 92 la saison prochaine a déjà "dépanné" à quatre autres postes que celui d’ailier.

Il compte une titularisation au centre, une à l’ouverture, 13 à la mêlée et 18 à l’arrière, un éventail de compétences aussi large que le CV d’un jeune cadre sorti de l’EDHEC.

"On s’est eu un peu au téléphone dans la semaine. On a discuté du contexte du match et j’ai essayé de l’aider, de lui donner des conseils pour qu’il puisse jouer le plus sereinement et le mieux possible. Ce n’est pas notre sujet de discussion principal de la semaine, mais on s’appelle souvent et on se conseille beaucoup. Depuis jeune, il a beaucoup joué à différents postes. Il a toujours été polyvalent et il a toujours été bon n’importe où on le mettait, tant qu’il était sur le terrain."

Edgar Retière, demi d'ouverture de Biarritz pour ICI Gironde.

« J’étais un peu stressé » : Arthur Retière revient sur son premier match avec le numéro 10 dans le dos. https://t.co/WzL0NBYUMY — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) October 12, 2026

Les frères Retière : quatre matches ensemble, un à la charnière

Mais si Edgar se permet de donner des conseils à son grand frère, c’est aussi parce qu’il a déjà joué avec lui par le passé, et à de nombreuses reprises.

Sous les couleurs du Stade Toulousain, club qui a formé l’actuel ouvreur de Biarritz, en fin de contrat en juin 2027, ils ont évolué ensemble durant quatre matches sur la même feuille de match.

Une fois face à Bayonne, ils ont même eu l’occasion d’évoluer tous les deux à la charnière pendant plus d’une mi-temps, bien que leur équipe se soit inclinée chez les Basques lors de la 9ᵉ journée de la saison 2022-2023.