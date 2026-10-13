Promues en Élite 1, les Rochelaises défieront Lyon sur Canal+ Sport avant La Rochelle–UBB : le Top 14 leur offre une vitrine

Le rugby féminin s'invite à nouveau sur Canal+. Le dimanche 25 octobre, Stade Rochelais contre LOU Rugby sera diffusé à 17h45 sur Canal+ Sport, à l'occasion de la première journée d'AXA Élite 1. Une exposition bienvenue pour le championnat féminin, qui profite de son rapprochement avec le Top 14.

Ce jour-là, Marcel-Deflandre accueillera également La Rochelle contre Bordeaux-Bègles à 21h05, pour la septième journée de Top 14. Deux rencontres dans le même stade, avec une programmation pensée par la FFR, la LNR et le diffuseur historique du rugby français.

Une première historique pour les Rochelaises

Cette affiche possède une saveur particulière pour les Maritimes. Championnes de France d'Élite 2 en juin dernier, après leur victoire contre les Valkyries normandes (13-10), les joueuses d'Alexandre Barès découvrent la première division. Elles avaient échoué en finale contre Toulon un an auparavant (14-12). Cette fois, elles ont décroché leur billet pour l'élite.

La diffusion sur Canal+ s'inscrit dans une démarche engagée dès la saison 2024/2025. À l'époque, la FFR et la LNR avaient organisé plusieurs rencontres féminines autour des affiches de Top 14. L'objectif était déjà de profiter des grands rendez-vous masculins pour familiariser les supporters avec les joueuses de leur club.

18 885 spectateurs, le précédent de Clermont

Et le dispositif a déjà montré son potentiel. En novembre 2024, 18 885 spectateurs avaient assisté à la rencontre entre l'ASM Romagnat et le Stade Bordelais, programmée après Clermont contre l'UBB. Une affluence record pour le championnat féminin. La preuve qu'un public nombreux peut répondre présent lorsque les conditions d'exposition sont réunies.

Pour les Rochelaises, cette journée représente une occasion de séduire les habitués de Deflandre, tout en présentant leur équipe aux téléspectateurs. Le défi sportif sera également important face à Lyon. Après leur accession, les Maritimes devront rapidement trouver leurs repères dans un championnat composé de dix formations.

Une vitrine qui doit devenir une habitude

Reste désormais à transformer ces rendez-vous événementiels en une exposition plus régulière. Car si les audiences et les tribunes suivent, l'Élite 1 pourrait progressivement gagner une place plus importante dans les habitudes des supporters. Et à La Rochelle, les Jaune et Noir auront deux équipes à encourager le même dimanche.