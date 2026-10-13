À cinq jours de la Champions Cup, La Rochelle perd Romain Carmignani : Ronan O'Gara doit réorganiser sa défense en pleine saison

Le Stade Rochelais perd un membre important de son staff en pleine saison. Ce lundi 12 octobre, le club maritime a officialisé le départ immédiat de Romain Carmignani, entraîneur chargé de la défense. Une décision prise à sa demande, en accord avec les dirigeants rochelais. Un départ surprenant par son calendrier, alors que les Jaune et Noir occupent la quatrième place du Top 14.

Un visage historique du Stade Rochelais

Ancien troisième ligne, Carmignani a porté les couleurs rochelaises pendant sept saisons, disputant 156 rencontres. Revenu entraîner les Espoirs en 2018, il avait intégré le staff professionnel en 2020. Il a ainsi participé à la conquête des deux Champions Cup, en 2022 et 2023. Six années aux côtés de Ronan O'Gara, durant lesquelles La Rochelle s'est installée parmi les grandes équipes européennes.

Une défense qui retrouvait des couleurs

Sur le terrain, le Stade Rochelais reste sur deux succès convaincants contre Clermont (38-13) et Lyon (28-16). Seulement 29 points encaissés lors de ces deux rencontres, après une sortie autrement compliquée à Pau (39-17). Le bilan global demeure contrasté avec 135 points concédés en six journées, soit 22,5 par match. Mais les Maritimes semblaient retrouver une certaine solidité.

Le rôle de Carmignani dépassait la simple organisation des plaquages. En défense, la coordination de la montée, la gestion des surnombres et les attitudes autour des rucks demandent des automatismes collectifs. Autant de détails travaillés quotidiennement. Son départ oblige donc le staff à redistribuer des responsabilités, sans perdre les repères construits depuis la préparation estivale.

Un départ annoncé, mais précipité ?

Le 27 septembre, L'Équipe évoquait déjà une possible non-reconduction de Carmignani et Sébastien Boboul pour la saison prochaine. Le club précise aujourd'hui que les discussions sur la future organisation du staff ont conduit Carmignani à demander sa libération immédiate. La situation intervient également après la prolongation de Ronan O'Gara jusqu'en 2031.

Le calendrier laisse peu de marge aux Rochelais. Samedi 17 octobre, ils recevront les Lions pour leur entrée en Champions Cup, avant d'affronter Bordeaux-Bègles en championnat. Deux rendez-vous exigeants pour une équipe qui compte quatre victoires en six journées et ambitionne de retrouver les sommets.

Une page se tourne à Deflandre

Après 156 matchs comme joueur et six saisons dans le staff professionnel, Carmignani quitte une maison qu'il connaît parfaitement. Reste désormais à savoir qui reprendra les commandes de la défense rochelaise, et comment O'Gara organisera cette transition.