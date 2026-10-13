Il avait éliminé les Fidji du Mondial 2007 : Jake White devient leur sélectionneur pour viser une première demi-finale en 2027

Le rugby fidjien s'offre un entraîneur qui sait soulever la Coupe du monde. Ce mardi 13 octobre, la Fédération a officialisé la nomination de Jake White, 62 ans, à la tête des Flying Fijians. Le Sud-Africain guidera la sélection jusqu'au Mondial 2027 en Australie.

Champion du monde avec les Springboks en 2007, vainqueur du Tri Nations en 2004, White succède à Senirusi Seruvakula, chargé de l'intérim depuis le départ de Mick Byrne en avril. Parmi 31 candidatures, les dirigeants fidjiens ont choisi l'expérience.

L'adversaire de 2007 change de camp

En 2007, ses Boks avaient éliminé les Fidji en quart de finale à Marseille (37-20), après avoir été rejoints à 20-20. Dix-neuf ans plus tard, White passe dans l'autre camp. Celui de Vilimoni Delasau et Sireli Bobo, les deux marqueurs fidjiens de ce fameux après-midi.

Ce choix pose une vraie question de terrain : comment marier l'instinct offensif fidjien à la rigueur de White ? Ses équipes ont longtemps privilégié la conquête, l'occupation et la pression territoriale. Des fondations qui peuvent offrir davantage de ballons exploitables aux trois-quarts, sans étouffer leur créativité.

Le XV de France déjà au programme

Le calendrier ne lui laissera guère de répit. Premier test le 24 octobre à Tokyo face au Japon, avant les confrontations européennes. Le 7 novembre, ses hommes défieront le XV de France à Lyon, puis l'Irlande et l'Italie dans le Championnat des nations.

Les Fidji avaient atteint les quarts de finale en 2023, stoppés par l'Angleterre à Marseille (30-24). En 2027, ils retrouveront l'Espagne, le Canada et l'Argentine en poule. La mission de White : rendre cette équipe plus constante, notamment dans la gestion des temps faibles.

Un premier dernier carré en ligne de mire

Et si cette alliance fonctionne, les Flying Fijians pourraient enfin découvrir le dernier carré d'un Mondial. Pour l'homme qui leur avait barré la route en 2007, la boucle serait joliment bouclée.