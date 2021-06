FINALE PRO D2. COMPOS. De La Fuente titulaire à l'USAP, le BO avec son Iron Man à l'aile !

L'USAP et le BO se retrouvent ce samedi à Montpellier pour la finale de Pro D2. Découvrez les deux XV de départ alignés par les staffs de chaque équipe avant ce rendez-vous tant attendu.

Nous y sommes. Plus que 24 heures à attendre avant la finale de Pro D2. L'épilogue de cette dernière couronnera l'USAP ou le BO qui aura le privilège de monter directement en Top 14, tandis que le finaliste déchu devra passer par la case barrage pour espérer intégrer l'élite du rugby français. Pour cette finale, le staff de Perpignan a décidé de restaurer sa confiance au groupe vainqueur d'Oyonnax en demi-finale (27-15). Incertain, Jeronimo De La Fuente sera bien de la partie tout comme Melvyn Jaminet. Le huit de devant reste inchangé avec un attelage Eru-Labouteley. Mathieu Acebes sera logiquement le capitaine de l'équipe.

Perpignan 1 Walcker 2 Lam 3 Halanukonuka 4 Labouteley 5 Eru 6 Faasalele 8 Lemalu 7 Chouly 9 Deghmache 10 Volavola 11 Pujol 12 De La Fuente 13 Acebes 14 Tilsley 15 Jaminet 16 Velarte 17 Lotrian 18 Roussel 19 Brazo



20 Ecochard 21 Fernandez 22 Dubois 23 Fakatika

Du côté du Biarritz Olympique, on a pu se réjouir des retours de certains cadres de l'équipe. Touchés et sortis sur commotion à Vannes, James Hart et Yvan Watremez tiendront leur place tout comme Ilian Perraux absent contre Vannes et de retour à l'ouverture. Johan Aliouat retrouve également une place sur le banc alors que ''Iron Man'' Gavin Stark, le facteur X du BO sera titulaire !