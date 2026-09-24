Exclu il y a 5 jours, pourquoi Baptiste Pesenti pourra finalement jouer avec Pau ce week-end en Top 14 ?

Le week-end dernier, les plus moqueurs se sont fait plaisir derrière leur écran en écrivant qu'il n'existait finalement rien de plus prévisible dans ce TOP 14 que de voir Baptiste Pesenti et Marcos Kremer prendre un rouge le même week-end.

Certes, le Tricolore n'est pas un enfant de chœur, mais celui qui avait traîné une réputation de joueur parfois trop engagé a largement amélioré sa discipline ces dernières saisons.

On lui concèdera bien une faute au moment de défendre sur Mickaël Guillard à Lyon, mais certainement pas de quoi mériter une suspension selon la commission de discipline. Après avoir étudié les images et entendu le joueur ainsi que ses représentants, celle-ci a estimé que l'action ne franchissait finalement pas le seuil du carton rouge.

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Une décision qui n'effacera évidemment pas les conséquences de l'expulsion à Gerland, où Pau avait dû terminer la rencontre à quatorze avant de s'incliner lourdement 51 à 25. À l'heure de jeu, les Béarnais étaient pourtant encore dans le match à 30-25 avant de céder dans le dernier quart d'heure face à la puissance lyonnaise.

Mais elle évite au moins à Sébastien Piqueronies de devoir se passer de l'un des profils les plus épais de son paquet d'avants pour la suite. Et ce n'est pas vraiment un détail quand on se souvient que Pesenti a justement été ramené dans le Béarn cet été pour apporter de la densité, de l'agressivité dans les contacts et cette capacité à faire reculer l'adversaire.

Beau duel face à Adélaïde

Avec ses 122 kg, le deuxième ligne de 29 ans n'est pas là pour faire dans le détail au milieu du trafic. Face à une formation rochelaise qui a bâti une grande partie de son identité sur la puissance de son cinq de devant et au jeune montant Thomas Adélaïde, récupérer un joueur de ce calibre tombe donc plutôt bien.

Pesenti est ainsi immédiatement requalifié et pourra prétendre à une place pour la réception de La Rochelle, ce samedi 26 septembre à 21 heures au Hameau. En cas de victoire, la Section pourrait d'ailleurs recoller au podium.