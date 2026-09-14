En fin de contrat au Racing 92, Antoine Gibert pourrait quitter le club pour remplacer un ouvreur aux 100 sélections

C'est une information qui va sans doute plonger encore plus les supporters franciliens dans l'incertitude. Car après deux défaites d'affilée en ce début de championnat, ces derniers pourraient voir leur coqueluche Antoine Gibert quitter le club en juin prochain.

En effet, ce dernier, en fin de contrat à l'issue de cet exercice, intéresserait plusieurs écuries de l'élite française. Parmi elles, Montpellier, vainqueur de la Challenge Cup la saison dernière, aurait même formulé une offre à l'ouvreur.

Âgé de 28 ans, son arrivée pourrait entraîner le départ d'une star aux 100 sélections internationales.

Dernier du Top 14 avec 0 point, le Racing 92 face à un signal inquiétant : depuis 5 ans, un tel départ mène (presque) toujours au pire

Antoine Gibert à Montpellier ?

Selon une information de nos collègues de Rugbyrama, l'ouvreur aux 214 apparitions avec le Racing 92 pourrait quitter le club à l'issue de cette saison.

En fin de contrat en juin 2027, ce dernier aurait reçu une offre de la part de Montpellier pour poursuivre sa carrière professionnelle dans l'élite.

Un intérêt que nous sommes en mesure de confirmer, et qui semble correspondre avec l'arrivée de Thomas Ramos la saison prochaine en qualité d'ouvreur.

Ainsi, Antoine Gibert se retrouverait en concurrence avec lui, Ugo Seunes, ou encore l'international argentin Géronimo Prisciantelli.

Une porte de sortie semble logiquement envisageable pour celui qui occupe les postes d'ouvreur et de demi de mêlée.

Antoine Gibert était à deux doigts de signer un bijou 🤯 pic.twitter.com/4Le3mqbq07 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 5, 2026

Gibert pour remplacer Hogg ?

Dans l'Hérault, Antoine Gibert trouvera aussi une concurrence relevée, puisqu'il se disputerait le numéro 10 avec l'excellent Domingo Miotti et Adam Hastings, international à 38 reprises avec l'Écosse.

En qualité de troisième ouvreur, la légende Stuart Hogg, 100 sélections avec le XV du Chardon, habituel arrière, affiche des rendements bien moindres ces dernières saisons.

L'année dernière, il n'a disputé que 11 rencontres avec Montpellier. À 34 ans et en fin de contrat dès juin prochain, la venue d'Antoine Gibert pourrait venir clore tout espoir de prolongation.

De plus, sa polyvalence pourrait permettre un turnover avec les tauliers Ali Price et Sébastien Bezy, arrivé cette saison.