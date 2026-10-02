Du stage Adidas aux retours en Top 14 : pourquoi la préparation du XV de France au Mondial 2027 s’annonce particulièrement morcelée

42 joueurs au départ, mais un groupe vite découpé

À un an du Mondial australien, la préparation française commence à prendre forme. Selon Midi Olympique, Fabien Galthié devrait convoquer 42 joueurs le 25 juillet 2027 à Marcoussis, quatre semaines après la finale du Top 14 prévue le 26 juin. Le groupe partirait ensuite deux semaines à Herzogenaurach, sur le campus mondial d’Adidas. La piste est avancée, mais la FFR précise qu’aucune décision définitive n’est encore prise.

Après l’Allemagne, les Bleus poursuivraient leur préparation en France du 9 au 23 août. La Normandie tiendrait aujourd’hui la corde devant la Bretagne et le Sud-Ouest. Puis commencera la partie la plus délicate : dès la semaine du 23 août, quatorze joueurs devront être rendus à leur club en milieu de semaine avant chaque match amical.

Le modèle du Tournoi appliqué avant le Mondial

Ce fonctionnement est déjà familier aux internationaux. La convention FFR-LNR 2026-2031 maintient le système des semaines à 42 joueurs, avec 28 éléments conservés pour le match et 14 relâchés vers leurs clubs. Ce qui fonctionne pendant le Tournoi devra donc accompagner une préparation mondiale, avec un impact direct sur les automatismes et les oppositions à l’entraînement.

Les Bleus pourraient travailler sur le « Home Ground » d’Adidas, utilisé par la sélection allemande de football, avant de recomposer leur groupe chaque mercredi. La Mannschaft y a encore préparé sa Coupe du monde 2026. Pour la France, la haute performance passera aussi par un solide tableau Excel.

Trois tests, puis seulement les 33 ?

Le programme annoncé prévoit trois rencontres : l’Écosse à Murrayfield le 29 août, le retour au Stade de France le 4 septembre, puis l’Angleterre à Twickenham le 11. Midi Olympique indique que le staff envisage de dévoiler les 33 joueurs retenus après ce dernier rendez-vous, même si les clubs poussent pour récupérer plus tôt les internationaux écartés.

Certains joueurs pourront donc préparer un test le lundi, quitter Marcoussis le mercredi et rejouer en Top 14 quelques jours plus tard. Pour le staff, les quatorze noms relâchés deviendront un choix sportif, mais aussi un exercice d’équilibre entre fraîcheur, continuité et besoins des clubs.

Une préparation déjà sous contrainte

Le XV de France veut arriver en Australie avec un groupe prêt sans priver durablement le championnat de ses internationaux. C’est tout l’enjeu de cet été 2027 : construire une équipe de Coupe du monde tout en la démontant partiellement chaque semaine. Les premiers arbitrages commenceront bien avant Melbourne.