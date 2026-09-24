Deux kilos de moins après un passage express à l'infirmerie, Joris Segonds prêt à porter Bayonne contre le Racing 92 ?

Il a manqué les trois premières journées de la saison avec Bayonne, mais Joris Segonds n'a pas chômé pendant l'intersaison au Pays basque.

Pour la première fois de sa carrière, il a effectué une préparation complète avec le groupe bayonnais, chose qui, comme il l'explique à Rugbyrama, lui a fait beaucoup de bien.

À tel point que l'ouvreur international français a réussi à lutter à deux reprises contre son mal récurrent : le poids, en perdant deux kilos.

2470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 14

Un Joris Segonds plus fit pour le déplacement au Racing 92 ?

Ce week-end, les hommes de Laurent Travers iront croiser le fer à Créteil, sur la pelouse du Racing 92, vainqueur de La Rochelle lors de la précédente journée.

Une formation revancharde donc, qui, après deux premières défaites, s'est remise sur le droit chemin. Alors, bien malin celui qui saura dire si le staff prend le parti d'envoyer Joris Segonds, à peine de retour d'une blessure à la cheville, face aux Tuisova, Joseph Hugues et consorts.

Pour autant, comme il l'explique, l'ouvreur a effectué une très bonne préparation avec le groupe. Avant sa blessure face à Toulouse, il aurait même tout fait pour démarrer en cannes, jusqu'à perdre deux kilos.

Ne pesant plus que 89 kg pour 1,81 m, il soulage grandement ses articulations, souvent capricieuses ces dernières saisons, et évoque un meilleur ressenti sur le terrain.

"Je n’avais pas fait les deux préparations précédentes avec le reste du groupe car j’étais en tournée. Là, je l’ai faite de A à Z. Au début, on touchait très peu de ballons. C’était du physique bête et méchant, mais ça nous a fait du bien. Je pense qu’on est plus en forme que la saison dernière [...] J'ai perdu deux kilos. En plein milieu de l’été, je m’étais déjà remis au sport. Ça fait toujours du bien, tu te sens un peu plus léger et je l’ai surtout ressenti en amical. Face à Toulouse, je ne me sentais pas du tout fatigué."

Joris Segonds pour Rugbyrama

Moins de drops, plus de duels

Pour Joris Segonds, l'autre enjeu de cette saison est de rivaliser avec Rob du Preez, l'ouvreur polyvalent sud-africain qui arrive avec l'étiquette d'un joueur capable d'attaquer la ligne.

Sa faculté à jouer au centre et son gabarit (1,92 m et 98 kg) en font un redoutable attaquant, bien au-delà de la gestion et de l'alternance que l'on demande à un numéro 10, exercice que Joris Segonds maîtrise très bien.

Ainsi, il affiche son souhait de devenir un joueur plus tranchant sur les phases offensives, comme pourrait l'être un certain Matthieu Jalibert.

À titre comparatif, le Bayonnais, qui a joué 1 610 minutes en Top 14, a inscrit plus de points que son concurrent (222 contre 93) et effectué plus de plaquages, avec 129 tampons.

En revanche, sur les phases offensives, le Bordelais est évidemment à des années-lumière : 1 096 mètres parcourus contre 250, 76 défenseurs battus contre 15 et 6 essais contre aucun pour Joris Segonds.

La marge de progression semble relativement importante pour l'ancien Parisien, qui pourrait bénéficier du forfait de Matthieu Jalibert en novembre prochain pour se frayer une place dans le groupe pour le Nations Championship.