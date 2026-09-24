Coupe du monde 2027 : pourquoi le chiffre de 6 000 supporters français ne colle pas avec les données déjà disponibles

« Plus de 6 000 Français ? Ce serait un miracle »

Une petite phrase lâchée sur Reddit a de quoi faire tiquer en France. Dans une discussion consacrée aux billets du Mondial 2027, un utilisateur estime que « si la France attire plus de 6 000 supporters, ce serait un miracle ». Il ajoute qu’une finale impliquant les Bleus serait, selon lui, l’une des plus faciles pour trouver des places. Bien évidemment, il s'agit de chiffres évoqués au doigt mouillé par un fan. Mais y a-t-il un fond de vérité derrière ces propos ? Les premiers chiffres disponibles racontent pourtant une autre histoire.

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by u/Vast_Comparison1850 from discussion

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La France est déjà le 5e marché de la billetterie

Au 4 mars 2026, plus de 750 000 billets avaient été vendus pendant la prévente auprès d’acheteurs issus de 135 pays. World Rugby classait alors la France au cinquième rang des pays acheteurs, derrière l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Japon. En juin, plus de 1,2 million de billets avaient ensuite fait l’objet d’une demande depuis 141 pays.

World Rugby n’a toutefois publié aucun nombre précis d’acheteurs français dans ces données. Impossible donc de transformer cette cinquième place en 8 000, 15 000 ou 30 000 supporters. L’histoire offre néanmoins un point de comparaison intéressant.

11 100 Français avaient voyagé en Nouvelle-Zélande

Lors du Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande, 11 100 visiteurs venus de France avaient déclaré être venus pour la Coupe du monde, selon les chiffres officiels néo-zélandais. La France constituait alors le troisième principal marché étranger derrière l’Australie et le Royaume-Uni. Et oui, c’était déjà à l’autre bout du monde.

Avant le Mondial 2019 au Japon, le programme officiel de voyages annonçait également 20 000 forfaits avec billets vendus sur le marché français. Ce chiffre ne signifie pas nécessairement 20 000 personnes distinctes, mais il montre que le public tricolore a déjà voyagé en nombre pour une Coupe du monde organisée loin de l’Europe.

Le vrai chiffre n’existe pas encore

Comparer billets vendus et nombre de supporters reste délicat pour le moment. Il faudra très certainement attendre l'après-Mondial pour y voir plus clair. Un même acheteur peut réserver plusieurs matchs ou plusieurs billets. Surtout, la billetterie 2027 continue : une vente prioritaire est d'ailleurs programmée du 28 au 30 septembre, avant une nouvelle mise en vente générale le 1er octobre.

À ce stade, la France figure parmi les principaux marchés étrangers de la compétition et deux précédents lointains dépassent déjà le seuil évoqué. Tant que World Rugby ne publiera pas de chiffre français détaillé, les « 6 000 » resteront une estimation personnelle. Mais si d'aventure les Bleus venaient à remporter un premier titre mondial pour la France, la poignée d'irréductibles Gaulois présents sur place pourront dire "j'y étais".