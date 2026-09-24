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« On ne pouvait plus m’embaucher » : dix ans après Narbonne, Rocky Elsom dit payer encore le prix de l’affaire judiciaire

De capitaine des Wallabies à ancien président de Narbonne condamné : Rocky Elsom raconte pourquoi il ne retrouve plus de travail dans le rugby.

La Rédaction 24/09/2026 à 13h43
Condamné pour abus de biens sociaux, Rocky Elsom défend sa gestion de Narbonne et raconte les effets de l’affaire sur sa carrière. Crédit : Screenshot 2GB Sydney
Condamné pour abus de biens sociaux, Rocky Elsom défend sa gestion de Narbonne et raconte les effets de l’affaire sur sa carrière. Crédit : Screenshot 2GB Sydney

« Dans le rugby, on ne pouvait plus m’embaucher »

Rocky Elsom affirme que l’affaire judiciaire liée à sa présidence de Narbonne l’empêche de retrouver un emploi dans le rugby. Interrogé sur la radio australienne 2GB, l’ancien capitaine des Wallabies décrit une réputation abîmée depuis près de dix ans.

« Dans le milieu du rugby, on ne pouvait plus vous embaucher », dit-il. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient ne pas avoir été informé de son premier procès.

De la H Cup à la présidence de Narbonne

Elsom compte 75 sélections australiennes et a remporté la H Cup avec le Leinster. Après une courte expérience de joueur à Narbonne, il en devient président et actionnaire majoritaire en 2015. En quelques saisons, son nom passe des feuilles de match aux comptes du club. Un troisième ligne peut gagner un ballon sous pression ; présider une équipe en difficulté financière exige des réponses d’une tout autre nature.

Condamné en son absence à cinq ans de prison en octobre 2024, Elsom a été relaxé des faits de faux et usage de faux lors du jugement rendu en mars 2025. Sa condamnation pour abus de biens sociaux et sa peine de deux ans de prison ferme ont toutefois été maintenues.

Il se trouve désormais en Australie et reste visé par un mandat d’arrêt. Notez que ses affirmations sur la situation financière du RCN et sur les raisons de ses poursuites sont contestées par d’anciens acteurs du club.

Une carrière d’après-rugby suspendue

Aujourd’hui, il estime que les accusations et la condamnation rendent son retour dans le rugby impossible. Mais son témoignage éclaire l’autre enjeu de ce dossier : dix ans après son passage dans l’Aude, l’ancien Wallaby tente encore de défendre sa place dans le milieu qui a fait sa carrière.

Pour Narbonne comme pour Elsom, l’affaire dépasse désormais largement la saison 2015-2016. Et ses répercussions continuent de se jouer loin des terrains.

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