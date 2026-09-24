De retour à Narbonne après une épreuve familiale, Apisai Naqalevu devra reprendre progressivement avant de rejouer en Pro D2

Apisai Naqalevu attendu à Narbonne en fin de semaine

Apisai Naqalevu doit retrouver Narbonne en fin de semaine. Le centre fidjien était reparti aux Fidji après le décès de son fils, né quelques semaines auparavant. Le Racing Club Narbonnais l'avait naturellement autorisé à rejoindre ses proches pour vivre ce deuil en famille. Deux semaines plus tard, Jacques Delmas a donné des nouvelles de son joueur jeudi, à la veille du bouillant derby face à Béziers.

Un retour attendu, sans aucune précipitation

Le manager narbonnais a pris le temps d'évoquer son joueur en fin de conférence de presse. Son message est d'abord humain. « Malheureusement, il a vécu un drame familial, nous le respectons », a rappelé Delmas via L'Indépendant.

Delmas espère désormais que Naqalevu retrouvera progressivement « de l'allant, de l'envie, celle du jeu ». Le club l'a accompagné durant cette période et entend continuer ainsi. Avant de parler de plaquages, de charges ou de troisième ligne, il faudra donc simplement laisser du temps à un homme qui vient de traverser une terrible épreuve.

5 355 euros récoltés autour du Fidjien

La solidarité s'est rapidement organisée autour de la famille Naqalevu. Christopher Talakai, ancien pilier droit de Narbonne et proche du Fidjien, a notamment lancé une cagnotte le 6 septembre. Elle affiche désormais 5 355 euros récoltés grâce à 161 participations.

Et le rugby est forcément passé très loin derrière. Le Racing avait d'ailleurs expliqué au moment de son départ vouloir lui permettre de prendre « le temps nécessaire » auprès de sa famille.

Dix kilos à perdre avant de retrouver la Pro D2

Sportivement, le chantier peut désormais commencer. Naqalevu n'a pas encore disputé la moindre minute de Pro D2 cette saison. Jacques Delmas explique également que son joueur a pris dix kilos depuis la finale et devra reprendre une préparation physique.

« On prendra le temps qu'il faut », insiste le manager, sans avancer de date pour son retour à la compétition. À 37 ans, l'ancien centre de Bordeaux, Clermont et Perpignan possède suffisamment d'expérience pour savoir que quelques séances ne suffiront pas à retrouver le rythme de la Pro D2.

Une polyvalence précieuse pour Jacques Delmas

Narbonne récupérera néanmoins un profil assez rare lorsqu'il sera prêt. Delmas apprécie sa capacité à jouer au centre mais aussi à dépanner en troisième ligne, une polyvalence particulièrement intéressante avec un banc composé de cinq avants et trois trois-quarts.

« C'est un super mec, nous savons tout l'apport qu'il peut nous amener », souligne le manager. Sa puissance donnera également une option supplémentaire au RCN lorsque le Fidjien aura retrouvé ses moyens physiques.

Pour l'instant, Narbonne a rendez-vous vendredi soir à Raoul-Barrière pour un derby face à Béziers qui occupe toutes les têtes. Naqalevu, lui, reviendra à Narbonne en fin de semaine. Pour le terrain, personne ne regarde encore la montre.