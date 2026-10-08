Comprendre la mêlée #1 : décrochage cognitif, limites des stats et trois âges de carrière, la vision de Nicolas Crubilé sur la première ligne

Il est de coutume de dire qu'au rugby à XV tout commence par la mêlée, même si, ces derniers temps, cette phase de jeu historique souffre d'un véritable délit de faciès.

Autrefois la zone d'affrontement la plus rugueuse sans exception, la mêlée est aujourd'hui l'un des secteurs de jeu les plus encadrés par les instances.

Si bien qu'aujourd'hui, arbitrer, entraîner ou effectuer une mêlée relève d'un savant calcul, une alchimie entre règlement, vice et puissance, que Nicolas Crubilé, fondateur d'Ovalie Performance et ex-manager de Valence-d'Agen, explique dans une série d'articles pour tout comprendre sur la mêlée.

VIDEO. A la découverte d'Ovalie Performance avec notre consultant mêlée, Nicolas Crubilé

Le décrochage cognitif : késako ?

Il serait bien réducteur de ne donner à Nicolas Crubilé que la compétence d'entraîner une mêlée, lui qui a longtemps managé Valence-d'Agen, de la Fédérale 1 jusqu'en Nationale 2 : il porte un regard très important sur ce secteur.

Lui, l'ancien talonneur, place évidemment la mêlée au centre des préoccupations. Dans le rugby, il existe un adage qui dit « no scrum, no win », repris à nos voisins anglais qui, pour une fois, semblent avoir bel et bien raison.

Nicolas Crubilé évoque pour Le Rugbynistère sa vision de la data dans un secteur de jeu où le collectif prime, mais surtout le management.

Pour l'homme de 40 ans, entraîner un joueur de première ligne, c'est d'abord l'aider à éviter un piège méconnu, emprunté aux pilotes de chasse : le décrochage cognitif.

"Le critère d'évaluation n° 1 d'un pilier, c'est la mêlée, mais c'est un acte tellement complexe que peu de personnes sont réellement capables de l'analyser de manière froide et distante. Le danger pour un pilier, c'est le décrochage cognitif. Le joueur va se mettre à se raconter une histoire en accusant l'arbitre, les partenaires, la roublardise de son vis-à-vis pour justifier les difficultés rencontrées, qui bien sûr ne sont pas de sa faute, parce que le coût social d'admettre une faiblesse serait trop important. J'ai beaucoup travaillé sur le décrochage cognitif et la dégradation de la confiance en soi, qui sont des sujets très creusés chez les pilotes de chasse notamment. Chez les piliers, le décrochage cognitif peut figer un joueur dans sa progression pendant des années. Les feed-back par l'analyse vidéo et la data nous permettent d'agir sur ce biais avec une photographie factuelle de l'activité du joueur au moment T."

Nicolas Crubilé (Ovalie Performance) pour le Rugbynistère

La data, oui mais à quel prix ?

Dans cette quête presque mystique visant à enfin comprendre cette phase de jeu qui a tant fait la renommée du rugby à XV, beaucoup de contresens se dressent devant nous.

Comme évoqué précédemment, si la data permet à Nicolas Crubilé d'établir le niveau de son joueur de première ligne, il convient de ne pas trop se fier aux chiffres.

Et pour cause, la nature même de ce sport sera toujours de pouvoir compter sur les 14 autres partenaires sur le terrain.

En ce sens, il faut, selon le fondateur d'Ovalie Performance, se fier au feeling pour ne pas entrer dans une compétition malsaine entre les joueurs.

"Malgré tout, comparer 2 joueurs uniquement grâce aux statistiques d'un match ne paraît pas pertinent, parce qu'il faut toujours recontextualiser la donnée. Un pilier qui fait 10 plaquages, c'est bien, mais où les a-t-il réalisés ? En bord de ruck, sur une longue séquence ? A-t-il circulé pour servir le système défensif ou s'est-il contenté de fermer les bords de ruck ? Est-il dominant sur ses collisions ? Idem sur l'activité offensive ou le nombre de pénalités. J'ai aussi pu observer que les statistiques peuvent focaliser le joueur dans une démarche individuelle, alors que le rugby est un sport d'organisation collective. Avec la data, il faut toujours chercher le savant dosage."

Nicolas Crubilé (Ovalie Performance) pour le Rugbynistère

"Personnellement, je la trouve justement très intéressante dans la dimension prédictive ainsi qu'en tant qu'outil de management. Dans la méthodologie d'entraînement que nous avons développée avec mon préparateur physique, nous sommes capables d'identifier les standards rugby et physiques d'un match, mais aussi d'une séance, d'une semaine ou d'un bloc grâce aux données GPS. Lorsque nous croisons l'ensemble des données, nous pouvons contrôler la charge d'entraînement et piloter la montée en puissance athlétique d'un joueur. Ensuite, l'œil et la compétence du staff, la connexion et la confiance manager/athlète vont guider le joueur dans un parcours visant à l'emmener à exploiter son plein potentiel à court, moyen et long terme. Je considère que l'honnêteté est primordiale, pour que le joueur comprenne où il en est dans son chemin, ce sur quoi il doit travailler pour monter en compétence, quel que soit son âge et son parcours. Ça passe par développer ses points forts, mais aussi parfois par dire des choses qui fâchent."

Nicolas Crubilé (Ovalie Performance) pour le Rugbynistère

Les trois âges d'un joueur de première ligne

De son activité de manager, Nicolas Crubilé retient aussi une manière particulière de coacher et de cerner ses joueurs de première ligne.

À un poste aussi singulier, les standards ne sont assurément pas les mêmes d'un âge à l'autre.

Et pour cause : les adorateurs du rugby à XV l'ont souvent entendu dire, un pilier arrive à maturité aux alentours de ses 30 ans.

Nicolas Crubilé, lui, distingue trois périodes dans la carrière d'un joueur de première ligne, chacune avec ses priorités et ses facteurs de progression.

"Pour moi, le joueur de première ligne traverse trois périodes dans sa carrière :

18-23 ans : il doit se mettre au standard pour être fiable sous pression, acquérir de la légitimité dans le vestiaire, mais aussi dans le championnat dans lequel il évolue. Il peut et va commettre des erreurs techniques ; par contre, sur l'investissement, pas de négociation. Il n'y a pas de raccourci pour atteindre le haut niveau : le joueur qui préfère aller au kebab ou au Macdo plutôt qu'à l'entraînement (surtout quand personne ne le regarde) n'est pas fait pour le sport de performance.

23-28 ans : il ne sera jamais aussi fort physiquement que sur cette période. Quel que soit le niveau auquel il évolue, il doit jouer et enchaîner les matchs. Dans cette période, qui va représenter 5 ou 6 saisons, c'est important de rester humble, d'être bien entouré pour faire les bons choix et se trouver au bon endroit au bon moment.

28 ans jusqu'à la fin de carrière : le joueur a rempli sa bibliothèque technique, la fin de sa carrière sera dictée par la constance de son investissement, par son corps et par l'entraînement invisible (soin, hydratation, nutrition). L'un des dangers, c'est de penser qu'il sait mieux que les autres et qu'il peut faire un peu moins. J'appelle ça « la normalisation de la déviance » : comme il sait qu'il sait, il s'octroie le droit de faire un peu moins à l'entraînement, puis sur certains moments des matchs… Et un jour, le joueur n'est plus aux standards : soit il s'en rend compte, soit le manager doit faire son métier, c'est-à-dire trancher."

Nicolas Crubilé (Ovalie Performance) le Rugbynistère.