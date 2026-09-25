Après trois premiers week-ends riches en rebondissements, les différentes formations du Top 14 2026/2027 sont de retour sur les pelouses de l’Hexagone. Cette quatrième échéance de la saison s’ouvre, ce samedi 26 septembre, par une rencontre attendue en Catalogtne. Sur la pelouse d’Aimé-Giral, l’USAP reçoit les champions d’Europe en titre : l’Union Bordeaux-Bègles. En début d’après-midi, dès 14h30, les deux équipes, portées sur l’attaque, se livreront un duel acharné.

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L’USAP veut briller à la maison

Pour les locaux, l’enjeu est avant tout d’affirmer la solidité des Sang et Or à domicile. Alors que les deux premiers matchs de la saison avaient montré un état d’esprit remarquable, la dernière sortie ratée du côté de Montpellier (40-10) a laissé un goût amer. Les Catalans veulent ainsi retrouver l’énergie qui leur avait permis d’aller chercher un bonus défensif à Paris (28-26) et une victoire contre le Castres Olympique (43-29) devant le public perpignanais.

Devant le public enflammé d’Aimé-Giral, l’USAP a aussi décidé de faire confiance à la jeunesse. La principale attraction offensive de cette équipe est sans doute l’ancien septiste Théo Forner (24 ans). Le centre Diego Mascarenc (19 ans) va faire sa première apparition de la saison, après six feuilles de matchs sur la saison passée. Auteur de huit essais sur ses 16 premiers matchs chez les professionnels, l’ailier Maxim Granell (21 ans) aura aussi sa carte à jouer.

Dans la cage, les joueurs du Roussillon ont mis de quoi stopper les offensives bordelo-béglaises, avec l’association du Portugais José Madeira (25 ans), troisième meilleur plaqueur du Top 14 avec 45 plaquages, et de l’Écossais Jonny Gray (32 ans). Le capitanat est assuré par Enzo Forletta (32 ans). Sur le banc, la puissance de Peceli Yato (33 ans) relancera la machine catalane en cours de match. Le pilier gauche Lorencio Boyer-Gallardo (20 ans) va de nouveau pouvoir faire ses preuves devant son public, après son entrée contre Castres.

USA Perpignan 1 Forletta (c) 2 Ruiz 3 Ceccarelli 4 Madeira 5 Gray 6 Della Schiava 8 Oviedo 7 Swinton 9 Hall 10 Garbisi 11 Granell 12 Mascarenc 13 Ennor 14 Forner 15 Tedder 16 Malolo 17 Boyer-Gallardo 18 Yato 19 Warion 20 Le Corvec



21 McGrath 22 Buliruarua 23 Gomes Sa

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L’UBB à l’assaut d’Aimé-Giral

Après deux larges succès en Gironde, contre le Racing 92 (64-5) et le Stade Français (40-10), l’Union Bordeaux-Bègles doit prouver qu’elle est également capable de performer hors de ses bases. Pour l’instant, son unique déplacement s’est soldé par un revers conséquent (48-12) contre le Stade Toulousain. Amputée de son maître à jouer, Matthieu Jalibert, pour plusieurs semaines, l’UBB compte sur Hugo Reus (22 ans) pour emmener l'attaque en Catalogne.

Une ligne de trois-quarts remaniée s'exporte du côté des Pyrénées-Orientales. La recrue sud-africaine Dan Du Plessis (31 ans) va connaître sa troisième titularisation de la saison. Il est présent aux côtés de Nicolas Depoortère (23 ans). Absent sur la fin de saison dernière, le centre du XV de France enchaîne avec une quatrième apparition en autant de week-ends de Top 14, sur cet exercice 2026/2027. Enfin, Louis Bielle-Biarrey (23 ans) est absent. Laissé au repos, l'ailier casqué est remplacé par Arthur Retière (29 ans), alors que Damian Penaud (30 ans) borde l'autre ligne de touche.

Dans le pack, l'UBB se déplace avec plusieurs de ses meilleurs éléments disponibles. Ainsi, Matis Perchaud (24 ans) et Sipili Falatea (29 ans) complètent la première ligne avec Gaëtan Barlot (29 ans) en son centre. Derrière, la pépite polonaise Adam Zapędowski (20 ans) va connaître sa première titularisation de la saison en Top 14, avec l'appui de Cyril Cazeaux (31 ans) dans la cage. Enfin, la troisième ligne est particulièrement compétitive avec l'association de Marko Gazzotti (22 ans), Cameron Woki (27 ans) et Tom Willis (27 ans).

Union Bordeaux-Bègles 1 Perchaud 2 Barlot 3 Falatea 4 Zapedowski 5 Cazeaux 6 Gazzotti 8 Willis 7 Woki 9 Lucu (c) 10 Reus 11 Retière 12 Du Plessis 13 Depoortere 14 Penaud 15 Rayasi 16 Sa 17 Pkhakadze 18 Taufa 19 Palu 20 Moon



21 Matiu 22 Page-Relo 23 Mousques

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