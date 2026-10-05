Comment le XV de France entend défier ''la meilleure équipe de l'histoire'' en novembre ?

Fabien Galthié et ses adjoints se retrouvent mardi soir à Perpignan pour un séminaire. Ce rendez-vous prépare la deuxième partie du Championnat des Nations, qui débute le 7 novembre contre les Fidji.

L'Afrique du Sud et l'Argentine suivront. Mercredi, les techniciens travailleront sur leur plan de bataille, puis jeudi, ils échangeront avec leurs homologues de l'Usap.

Les Bleus en tête de la poule Nord

Les Bleus occupent la tête de la poule Nord. Ils ont signé deux succès bonifiés en juillet, face à l'Australie (26-42) et au Japon (15-42) cet été. La défaite inaugurale contre les All Blacks (34-32) leur a aussi rapporté un double bonus, défensif et offensif.

Un seul succès face aux Springboks

Par deux fois ces trois dernières années, la France a buté sur les doubles champions du monde. En 2023, le quart de finale de Coupe du monde au Stade de France s'est joué à un point, 28-29. En novembre 2025, les Springboks l'ont emporté à Saint-Denis, 17-32. Le compteur reste bloqué à un seul succès sous l'ère Galthié, 30-26 en novembre 2022.

Pour le sélectionneur français, l'Afrique du Sud est la meilleure équipe au monde, peut-être la meilleure de l'histoire. Meilleure que celle des All Blacks de 2015 ? Galthié a ses propres arguments pour avancer cette idée.

Ces arguments tiennent à ce qu'il vit sur le terrain. Face aux Springboks, il n'y a pas d'espace en l'air ni au sol, et le combat dure tout le temps. Les Sud-Africains sont là pour détruire leurs adversaires en mêlée, en touche et sur le défi physique.

"Mais quand on est à ce niveau-là, on n'a qu'une envie: c'est défier les meilleurs. Il n'y a rien de plus beau", lance Fabien Galthié à Rugbyrama.

Le plan pour le 13 novembre

Selon Rugbyrama, le staff envisage de lancer l'équipe type face aux Fidji afin de monter en puissance en vue du 2ème match de la tournée, face les Springboks. Qui servira d'ultime défi de cette envergure avant le Mondial 2027.

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Reste à savoir si les Bleus sauront capables de faire tomber à domicile l'équipe qui terrorise tout le monde. Avant de penser à la gestion du temps de jeu lors du troisième test, face à l'Argentine.