Baptiste Erdocio blessé et opéré après la rencontre face à Toulon : quelles solutions pour le MHR et le XV de France ?

Alors qu'ils viennent de l'emporter assez facilement face à un bien faible Rugby Club Toulonnais sur leurs terres, les hommes de Joan Caudullo déplorent une nouvelle perte.

Sorti dès la demi-heure de jeu dimanche soir, Baptiste Erdocio est touché au biceps droit et sera opéré dans la semaine.

Une blessure musculaire qui va nécessiter à Montpellier, mais surtout au XV de France, de revoir ses plans sans le Basque de naissance.

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Montpellier a l'embarras du choix

Pour compenser la perte de son excellent pilier gauche, Montpellier pourrait s'appuyer sur sa formation.

Pour ce genre de blessure musculaire, l'absence dure environ deux mois. En ce sens, Valentin Welsch et Luca Tabarrot devraient composer la paire de piliers gauches, avant le retour, quasi imminent, de Réda Wardi, qui a contracté une lésion musculaire en préparation.

Enfin, le MHR devra aussi jouer sur le tableau de la Champions Cup : l'apport de la jeunesse devrait donc être assez évident.

Parmi les noms qui ressortent avec insistance chez les Espoirs : Maël Cintract (18 ans) et Ilan Leblanc-Féron (19 ans). Le premier cité est arrivé à l'intersaison de Perpignan.

🤕 Baptiste Erdocio va se faire opérer du biceps en fin de semaine. On peut penser qu’il manquera entre 3 et 6 mois de compétition. Quel coup dur 🙏 La bonne nouvelle est que Reda est remis et devrait jouer dès ce weekend https://t.co/jUdbrw4BOA — MHR_Actu (@MHR_Actu) October 6, 2026

Une chance pour Cyril Baille ?

La blessure de Baptiste Erdocio vient amoindrir un poste où Fabien Galthié manque désormais de réelle profondeur.

Si certains éléments se démarquent, tels que Rodrigue Neti et Jean-Baptiste Gros, il est difficile de savoir qui sera le troisième pilier gauche pour le Nations Championship en novembre.

Jefferson Poirot vient de faire son retour à la compétition avec Bordeaux, et Réda Wardi n'a pas encore foulé les pelouses du Top 14.

Celui qui pourrait en profiter pour retrouver une place en Bleu n'est autre que l'ancien taulier, Cyril Baille, qui, mine de rien, empile les belles copies avec Toulouse, notamment une titularisation face à Bordeaux assortie d'un essai.