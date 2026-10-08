« Antoine Dupont serait le meilleur talonneur de NRL » : la sortie osée d'un journaliste néo-zélandais (n’est pas totalement folle)

Un ancien Wallaby sacré en NRL, et Dupont se retrouve dans la conversation

Deux essais en finale, un titre de champion et une sortie par la grande porte. Dimanche 4 octobre, l'ancien Wallaby Mark Nawaqanitawase a terminé son aventure à XIII en beauté, contribuant au succès des Sydney Roosters contre Newcastle (19-18). De quoi inspirer le journaliste néo-zélandais Ben Smith, qui s'est empressé de célébrer la réussite de l'ailier sur X. Et de glisser une prédiction assez savoureuse concernant Antoine Dupont.

He came, he saw, he conquered. This is what Union players do in the NRL. They dominate. Antoine Dupont would be the best hooker in the league. Will Jordan would torch the try scoring record. The Immortal list would compound exponentially. Job done Mark Nawaqanitawase! https://t.co/91tcxNUsBb — Ben Smith (@bensmithrugby) October 4, 2026

« Il est venu, il a vu, il a vaincu. Voilà ce que font les joueurs de rugby à XV en NRL. Ils dominent. Antoine Dupont serait le meilleur talonneur du championnat. Will Jordan pulvériserait le record d'essais. » Une déclaration volontairement provocatrice (Smith est un habitué du fait), mais qui soulève une vraie question. Le demi de mêlée du Stade Toulousain possède-t-il les qualités pour devenir une référence à XIII ?

Pourquoi le poste de talonneur lui irait comme un gant

Premier détail important : le talonneur à XIII n'a pas grand-chose à voir avec son homologue à XV. Il porte le numéro 9 et intervient généralement comme dummy half, le joueur qui récupère le ballon après chaque tenu pour orienter l'attaque. Distribution, prises d'initiative, lecture des défenseurs autour du tenu : on retrouve plusieurs responsabilités familières à Dupont.

Avec ses appuis, sa puissance sur les premiers mètres et sa capacité à jouer avant ou après contact, le Français possède un profil séduisant. Sa faculté à identifier un défenseur mal replacé pourrait faire des dégâts face à une ligne qui recule. Et son jeu au pied offrirait une option supplémentaire. À XIII, des joueurs comme Harry Grant ou Cameron Smith ont montré combien un numéro 9 capable de menacer ballon en main peut peser sur une défense.

Mais l'expérience olympique de Dupont ne constitue pas une garantie. À Paris en 2024, il avait brillamment réussi son passage à 7, inscrivant notamment deux essais lors de la finale remportée contre les Fidji (28-7). Le XIII impose cependant d'autres contraintes. Pendant 80 minutes, le talonneur doit enchaîner les interventions dans une défense compacte, absorber les charges des avants et maîtriser les automatismes du tenu. Un apprentissage technique et physique conséquent, même pour un joueur aussi complet.

Du talent pour réussir, mais suffisamment pour dominer la NRL ?

Le cas Nawaqanitawase nourrit évidemment le débat. Avec 47 essais en 47 matchs de NRL, l'ancien trois-quarts des Waratahs a réalisé une transition remarquable. Il a également représenté la Nouvelle-Galles du Sud en State of Origin et l'Australie à XIII. Mais son adaptation concernait principalement un poste d'ailier, où ses qualités de finisseur et son jeu aérien pouvaient immédiatement s'exprimer. Organiser les attaques au cœur du trafic demanderait à Dupont un travail différent.

Et c'est probablement là que la prédiction de Ben Smith mérite d'être nuancée. Le champion olympique possède les armes pour envisager une reconversion crédible, à condition de bénéficier d'une véritable préparation. De là à surpasser immédiatement les meilleurs spécialistes australiens, le raccourci paraît audacieux. Pour l'heure, on doute qu'Antoine Dupont envisage pareille aventure. Même s'il ne ferme pas la forme à des expériences à la fin de sa carrière. Mais avouez qu'un numéro 9 toulousain défiant les défenses de NRL aurait de quoi attirer quelques curieux devant leur écran.