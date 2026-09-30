Alexandre Fischer et Léo Coly de retour pour recevoir le Stade Français aux côtés de Tevita Tatafu

Bayonne reçoit Paris pour la 5e journée de Top 14 avec de bonnes raisons d'y croire : l'Aviron, qui vient de s'imposer 20-17 à Créteil face au Racing 92, reste sur trois victoires en quatre journées et veut conforter sa place dans le top 6 face à des Parisiens battus par Clermont puis par Bordeaux avant de se relever contre Lyon (31-10).

Le staff basque enregistre de précieux retours, à savoir celui du demi de mêlée Léo Coly, blessé aux ischio-jambiers dès la première journée face à Toulon et annoncé titulaire, à l'heure où Baptiste Tilloles a dû stopper sa semaine sur une alerte à la cuisse, et celui du troisième ligne Alexandre Fischer, qui postule d'entrée aux côtés d'Esteban Capilla et de Giovanni Habel-Kuffner.

Dans un duel très serré, avec quatre des cinq dernières confrontations décidées en huit points ou moins, dont la victoire bayonnaise 35-34 en décembre, ces retours pourraient faire la différence.

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Coly revient, Tilloles est en doute

Blessé aux ischio-jambiers face à Toulon dès la première journée, Léo Coly voit enfin le bout du tunnel. Le demi de mêlée a pleinement participé aux séances de la semaine.

Il est annoncé d'entrée face aux Parisiens, pour la 5e journée de Top 14. Pour conforter sa place dans le top 6, l'Aviron qui vient notamment de s'imposer 20-17 à Créteil face au Racing 92.

Ce retour tombe à point nommé pour le staff. Baptiste Tilloles, très sollicité et convaincant jusque-là, a dû stopper sa séance mardi sur une alerte à la cuisse. Le jeune demi de mêlée ne s'est pas non plus entraîné mercredi.

Le staff enregistre aussi le retour du troisième ligne Alexandre Fischer, remis sur pied. Il postule d'entrée sur l'aile de la troisième ligne, aux côtés d'Esteban Capilla et de Giovanni Habel-Kuffner. En deuxième ligne, le tandem Geraci - Uhila devrait débuter.

L'équipe probable de Bayonne face à Paris 1 Bordelai 2 Cramont ou Bosch 3 Tatafu ou Tagi 4 Geraci 5 Uhila 6 Fischer 8 Habel-Kuffner 7 Capilla 9 Coly ou Tilloles 10 Segonds 11 Carreras 12 Tuilagi 13 Maqala 14 Spring 15 Tiberghien

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Jantjies de passage, un groupe géré à part

Herschel Jantjies, tout juste rentré de son séjour avec l'Afrique du Sud, est passé saluer ses partenaires selon France Bleu. Il avait disputé la tournée d'été et la série face à la Nouvelle-Zélande.

En ce qui concerne la rencontre face à Paris, les cinq dernières confrontations n'ont rien d'une promenade : Paris en a gagné trois, mais Bayonne a fait plier le Stade Français 35-34 en décembre dernier, et quatre des cinq matchs se sont joués en huit points ou moins.

Bayonne arrive avec de la confiance après son succès au Racing 92 (17-20), trois victoires en quatre journées. Pour autant, l'Aviron avait déjà montré des failles chez lui face à Bordeaux (38-40) et Pau (22-54) la saison dernière, alors prudence.

Paris, de son côté vainqueur de Lyon 31-10 la semaine passée, reste sur un bilan plus irrégulier (deux victoires en quatre journées) et n'a gagné qu'un de ses cinq derniers déplacements, à Montauban : le Stade Jean-Dauger s'annonce donc comme une vraie opportunité pour les Basques.