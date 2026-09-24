6 000 € d'amende pour Nissa Rugby à la suite d'un incident lors de la deuxième journée de Pro D2

La Commission de discipline et des règlements de la LNR a rendu ses décisions le 23 septembre. Le Nissa Rugby, promu en Pro D2, écope de 6 000 euros d'amende après des troubles dans l'enceinte sportive lors de la deuxième journée, sans que la nature exacte des faits ait été rendue publique.

Côté joueurs, Marcos Kremer (ASM Clermont Auvergne) est suspendu quatre semaines pour jeu dangereux, alors que Baptiste Pesenti (Section Paloise) et Federico Ignacio Lavanini (Colomiers) échappent à toute sanction.

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Nissa sanctionné financièrement

Réunie à Paris du 21 au 23 septembre 2026, la Commission de discipline et des règlements de la LNR a rendu ses décisions concernant la rencontre Nissa Rugby / Béziers Rugby, disputée lors de la deuxième journée de Pro D2.

Saisie par la Direction Compétitions et Stades, elle a reconnu le Nissa Rugby responsable désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence" et plus particulièrement pour "Troubles causés dans l'enceinte sportive (introduction et/ou utilisation de tous engins ou articles pyrotechniques, de tout moyen d’amplification phonique, bagarre(s), jet(s) d’objet(s) sur ou en dehors du terrain, etc.)”.

Le club a finalement été sanctionné d'une amende de 6 000 euros.Toutefois, la nature exacte des faits reprochés demeure inconnue, aucune information n'ayant été publiée à ce sujet dans la presse ni dans un quelconque communiqué.

Pesenti blanchi, pas Kremer

Lors de cette même session, la Commission a également statué sur plusieurs cas individuels, en suspendant quatre semaines Marcos Kremer (ASM Clermont Auvergne), expulsé lors de la rencontre Aviron Bayonnais / ASM Clermont Auvergne (J3 de Top 14) et reconnu responsable de jeu dangereux pour avoir chargé ou fait obstruction à un adversaire sans ballon.

Sa sanction initiale de six semaines a été augmentée d'une semaine en raison de son casier disciplinaire, puis réduite de trois semaines grâce à la reconnaissance de sa culpabilité, à sa conduite et à l'expression de remords, ce qui lui permettra d'être requalifié le 19 octobre 2026.

À l'inverse, après analyse des images vidéo, elle a estimé que les actions du Columérin Federico Ignacio Lavanini (carton orange, J4 de Pro D2) et du Palois Baptiste Pesenti (carton rouge, J3 de Top 14) ne franchissaient pas le seuil du carton rouge et n'a prononcé aucune sanction à leur encontre, les deux joueurs étant qualifiés pour la prochaine rencontre de leur club.