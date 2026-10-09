56 sélections, 6 Brennus : Cyril Baille aurait donné son accord à Bayonne, la fin d'une époque à Toulouse

Un accord évoqué, deux saisons proposées

Cyril Baille aurait choisi Bayonne pour poursuivre sa carrière. Selon Rugby Scope, qui relaie notamment El Toulousain ce vendredi 9 octobre, le pilier gauche de 33 ans aurait donné son accord à l’Aviron pour 2027. La veille, Sud Ouest révélait une proposition de deux saisons. Aucun des deux clubs n’a encore officialisé l’opération. Le conditionnel reste donc de rigueur.

En fin de contrat en juin prochain, Baille ne serait pas prolongé par le Stade Toulousain. Arrivé de Lannemezan en 2009, il a découvert le Top 14 en 2012 et n’a connu aucun autre club professionnel. Une fidélité devenue rare à ce niveau, surtout au moment où Toulouse prépare le renouvellement d’une partie de ses cadres.

Une légende toulousaine qui a encore du rugby à offrir

Pour mesurer ce que Toulouse pourrait laisser partir, il suffit de regarder son palmarès : six Brennus, deux Coupes d’Europe et 56 sélections avec les Bleus. Mais le CV ne dit pas tout. À son meilleur niveau, Baille était aussi précieux en mêlée que dans le jeu courant, avec des mains et une mobilité qui lui permettaient de participer aux lancements offensifs.

Sa trajectoire a toutefois été freinée par une grave blessure à la cheville et une fracture du péroné lors de la demi-finale 2024 contre La Rochelle. Après avoir perdu près de huit kilos pour soulager son articulation, il a disputé 52 minutes contre l’UBB en septembre, avec un essai à la clé. De quoi rappeler qu’il a encore du rugby à offrir.

Une première ligne historique bientôt séparée ?

À Bayonne, son expérience enrichirait une rotation de piliers gauches qui compte actuellement Swan Cormenier, Andy Bordelai, Ignacio Calles et Pierre Castillon. Son vécu des phases finales apporterait un regard précieux dans un groupe ambitieux. Reste à savoir quelle place il occuperait dans la hiérarchie sportive, au-delà du prestige de son nom.

À Toulouse, le départ potentiel s’ajouterait à ceux annoncés de Thomas Ramos et François Cros, tandis que David Ainu’u est lui aussi pressenti du côté de Bordeaux. Il aurait également une dimension plus intime. Baille et Dorian Aldegheri se connaissent depuis les cadets, et « Cyssou » est le parrain du fils de « Doudou ». Avec Julien Marchand, ils ont marqué une décennie de rugby toulousain. Leur première titularisation commune en première ligne remonte au 4 septembre 2016, contre le Racing 92.

Et le calendrier offre un clin d’œil assez savoureux : dimanche 11 octobre, Toulouse recevra précisément Bayonne à Ernest-Wallon. Une affiche qui pourrait avoir une saveur particulière pour Baille, qu'il soit sur la feuille de match ou non.