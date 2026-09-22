3 matchs, 0 victoire : le RCT a-t-il déjà connu un tel début de saison en Top 14 ?

"J’ai l’habitude de dire à mon épouse qu’à la troisième défaite de suite, il faut commencer à faire les cartons", sourit Philippe Saint-André, manager à Aix-en-Provence, auprès du Midi Olympique. Cela veut-il dire que Pierre Mignoni et Franck Azéma sentent le souffle d'un licenciement ?

Le RCT a, il est vrai, commencé sa saison de la pire des manières avec 3 défaites de rang. Mais il convient de noter que Toulon a empoché 3 bonus défensifs et fut, à chaque fois, dans le coup pour l'emporter jusqu'à la fin. D'où l'impression qu'il manque davantage un déclic qu'autre chose à cette équipe varoise qui déplore toujours l'absence de plusieurs cadres.

TOP 14. Ramos et Capuozzo de retour, Menoncello a soigné son bobo ? La compo probable de Toulouse face à Montpellier

À moins d'en prendre 30 ce samedi à la piaule face à Vannes, le duo d'entraîneurs principaux du RCT seront donc toujours là début octobre. Malgré tout, il est certain que Toulon doit faire mieux pour valider ses ambitions. "Il faut qu’on s’accroche parce qu’on est dans le vrai", disait Baptiste Serin au Midol.

On sait que la direction veut retrouver un club qui gagne et travaille pour cela, alors, les coéquipiers de Gaël Fickou n'auront pas le droit à l'erreur à domicile face au promu breton. Qui ne se déplacera néanmoins pas jusque sur la Rade la fleur au fusil.

L'époque des Jagr, Labadze...

À ce titre, savez vous depuis quand Toulon n'avait pas concédé trois défaites en entame de Top 14 ? À vrai dire, le club varois ne l’a connu qu’une seule fois dans l'histoire du championnat sous sa forme actuelle.

C'était il y a plus de 20 ans, lors de la saison 2005-2006. Dans un contexte radicalement différent puisque le club au muguet montait alors de ProD2 et était aussitôt redescendu, juste avant qu'un certain Mourad Boudjellal n'enfile le costume rouge noir.

Si ce début d’exercice 2026-2027 commence légèrement à inquiéter les supporters varois dans un Top 14 qui ne pardonne rien, Toulon semble néanmoins posséder des arguments pour inverser la tendance, et vite. Avec notamment quelques joueurs de classe internationale et des garçons d'expérience arrivés à l'intersaison qui doivent permettre à cette équipe de ne pas paniquer. Et de lancer enfin leur saison, ce samedi à Mayol.