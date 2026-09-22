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25 ans après leur dernier match, Italie et Espagne vont se retrouver pour préparer une Coupe du monde 2027 déjà planifiée à 98 %

Vingt-cinq ans après un 50-3 à Valladolid, l’Italie va retrouver l’Espagne. Un adversaire qui occupe une place très particulière dans son histoire.

La Rédaction 22/09/2026 à 12h46
L’Italie prépare déjà son Mondial 2027 et une vieille connaissance figure au programme : l’Espagne, qu’elle n’a plus affrontée depuis 2002. Photo par Michael Steele - World Rugby
L’Italie prépare déjà son Mondial 2027 et une vieille connaissance figure au programme : l’Espagne, qu’elle n’a plus affrontée depuis 2002. Photo par Michael Steele - World Rugby

Vingt-cinq ans après, l’Espagne revient sur la route de l’Italie

Il faudra remonter quelques pages de l’album de famille. En août 2027, l’Italie recevra l’Espagne dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde en Australie. Sergio Parisse a confirmé cette rencontre en expliquant que seul son lieu restait encore à déterminer. Les deux nations ne se sont plus affrontées chez les hommes depuis le 22 septembre 2002 et une victoire italienne 50-3 à Valladolid, lors des qualifications pour le Mondial 2003.

L’Espagne, là où l’histoire des Azzurri a commencé

Le choix revêt surtout une jolie dimension historique. Le premier Test de l’histoire de la sélection italienne avait justement opposé les Azzurri à l’Espagne, le 20 mai 1929 à Barcelone. Les Espagnols s’étaient alors imposés 9-0.

Près d’un siècle plus tard, les deux équipes se retrouveront donc dans une tout autre dimension. L’Italie appartient au Tournoi des 6 Nations depuis 2000. Tandis que l’Espagne poursuit sa progression dans le rugby européen. Et cette fois, le rendez-vous servira de répétition avant le plus grand tournoi de la planète.

Le calendrier en dit long sur le changement de statut italien. En 2002, le 50-3 de Valladolid faisait partie du parcours de qualification pour la Coupe du monde 2003. Vingt-cinq ans plus tard, les Azzurri peuvent consacrer leur été à construire précisément leur préparation mondiale.

Parisse annonce une préparation déjà bouclée à « 98 % »

Sergio Parisse assure que le staff de Gonzalo Quesada possède déjà « 98 % de clarté » sur son programme. L’Italie sait où elle effectuera sa préparation, combien de repos sera accordé aux joueurs et comment sera organisée la logistique. Le prochain Tournoi des 6 Nations et les échéances précédant le Mondial sont également intégrés au plan.

Cette anticipation prend tout son sens avec une Coupe du monde disputée en Australie. Avant de penser aux longs déplacements et au décalage horaire, l’Italie retrouvera donc une vieille connaissance à domicile. L’Espagne était là au commencement de son histoire internationale. Elle sera aussi présente à quelques semaines de son Mondial 2027.

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