1,85 m pour 100 kg, Shingi Manyarara, le (petit mais) puissant flanker du Racing 92 qui rêve des Bleus

Encore un ovni qui pointe le bout de son nez à la porte du XV de France, et pour le coup, celui-ci, pas grand monde ne s’y attendait.

En effet, Shingi Manyarara vient d’accorder un entretien au Figaro, révélant son souhait d’évoluer un jour avec le maillot des Bleus.

De nationalité zimbabwéenne, ce dernier n’en démord pas et semble prêt à changer de nationalité sportive, un pari qu’il pourrait bien réussir dans quelques mois.

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Pas de Coupe du Monde avec le Zimbabwe

Parmi les qualifiés surprise pour la Coupe du monde 2027 en Australie, le Zimbabwe compte dans ses rangs plusieurs joueurs issus de clubs de l’Hexagone.

Farai Mudariki (Nissa Rugby), Jason Fraser (USON) ou bien Shingi Manyarara, le seul représentant de son pays dans l’élite.

Pourtant, ce dernier ne semble pas déterminé à porter les couleurs des Sables. Si le XV de France le fait rêver, une hypothétique sélection pourrait bien avoir lieu dès l’année 2028 pour le troisième ligne.

"C’est une réponse difficile, mais mes yeux sont tournés vers la France en ce moment. Je dois mettre le Zimbabwe de côté. C’est clairement un rêve, mais aussi une mission pour moi, que de jouer pour la France. Ma priorité, pour l’instant, c’est le Top 14, mettre le Racing dans des bonnes dispositions, travailler pour atteindre le top 6. Et ensuite, on se concentrera sur l’équipe de France"

Shingi Manyrara pour le Figaro

Retour en force des Racingmen 🔙 Le @racing92 a retrouvé sa justesse et son réalisme contre les Rochelais, et Shingi Manyarara en a profité pour fêter sa première en #TOP14 avec un essai 👏 https://t.co/g9ZShj5Mem — TOP 14 Rugby (@top14rugby) February 25, 2025

Que dit la règle ?

Selon le règlement 8 de World Rugby, un joueur peut représenter une sélection nationale s’il y est né, si l’un de ses parents ou grands-parents y est né, ou s’il y a résidé pendant cinq années consécutives immédiatement avant sa sélection.

Un joueur né au Zimbabwe, sans parents ni grand-parents français, peut donc devenir éligible pour le XV de France grâce à cette règle de résidence, à condition d’avoir vécu en France sans interruption pendant cinq ans.

Il ne doit pas non plus avoir déjà disputé de match international avec le XV du Zimbabwe, car il serait alors lié à cette sélection.

Shingi Manyarara, arrivé en 2023 sur le sol français, serait donc éligible en 2028 pour porter le maillot du XV de France (du moins pour le moment).