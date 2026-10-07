Convoité par Bayonne, Maxime Baudonne choisit de rester au Racing 92 et devient une première pièce forte du projet 2027

Maxime Baudonne avait plusieurs portes ouvertes devant lui. Le troisième-ligne de 24 ans, en fin de contrat avec le Racing 92, a finalement choisi de rester dans les Hauts-de-Seine. Selon L’Équipe, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et son club, malgré l’intérêt de plusieurs formations de Top 14. La durée du futur contrat n’a pas été précisée.

Bayonne faisait partie des prétendants les plus insistants. Le clin d’œil avait du sens puisque Baudonne est né dans la cité basque, avant de rejoindre le Racing chez les jeunes. Mais le 3e ligne a privilégié la continuité dans un environnement où Patrice Collazo compte sur lui.

287 minutes qui pèsent dans la balance

Son début de saison donne une bonne idée de son statut. Baudonne a joué quatre des cinq premières journées de Top 14, toutes comme titulaire, pour 287 minutes et un essai au compteur depuis la reprise. La saison passée, il avait participé à 30 rencontres, dont 24 dans le quinze de départ.

Sa polyvalence pèse aussi dans l’équation. Capable d’évoluer en 6, en 7 ou en 8, Baudonne offre plusieurs solutions dans une troisième ligne souvent remodelée par les absences et les rotations. À 24 ans, le Racing conserve surtout un joueur formé au club et déjà installé dans sa hiérarchie.

Gibert, l’autre dossier maison

Le club francilien travaille aussi sur l’avenir d’Antoine Gibert. L’Équipe indique que le demi de mêlée ou ouvreur de 28 ans a reçu une proposition de prolongation. Lui aussi est suivi par Bayonne, mais aucune décision définitive n’a encore été annoncée. Le quotidien précise toutefois que le Racing se montre confiant.

Le contexte mérite d’être suivi puisque Thomas Ramos rejoindra le Racing en 2027 avec la perspective d’évoluer davantage à l’ouverture. Cette arrivée ajoute de la concurrence pour Gibert sans condamner son avenir. Le joueur a effectué toute sa carrière professionnelle au club et dépasse, selon les 200 rencontres sous ce maillot.

Le Racing commence déjà à verrouiller 2027

Dans un marché 2027 déjà très animé, conserver Baudonne permet au Racing de sécuriser une partie de son socle avant même l’hiver. Et pour le troisième-ligne, le choix est limpide : poursuivre dans un club qui l’a formé, le connaît et lui donne du temps de jeu.