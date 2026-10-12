164 matches pros et puis s’en va : Andrew Kellaway raccroche à 31 ans sous les hommages de l’ovalie mondiale

Andrew Kellaway a annoncé sa retraite dimanche sur Instagram, à la veille de son 31ᵉ anniversaire. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec les Waratahs, avec lesquels il a disputé la dernière saison de Super Rugby, l’international australien tourne la page de douze années de carrière.

Il ne participera donc pas à la Coupe du monde 2027 organisée dans son pays, prévue du 1ᵉʳ octobre au 13 novembre prochain.

Un choix assumé, qu’il revendiquait depuis quelque temps, de quoi laisser la chance aux jeunes Wallabies de briller devant leur public. Quelques prétendants sont déjà positionnés pour lui succéder.

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Un joueur salué par les meilleurs

Utilisé principalement à l’aile et à l’arrière, Kellaway comptait 49 sélections avec les Wallabies. Il n’avait plus été retenu depuis la tournée d’automne 2025 en Europe, où il avait glané ses trois dernières capes face à l’Angleterre, l’Italie et l’Irlande.

Cette retraite à 31 ans n’a pourtant rien de totalement surprenant. Selon Midi Olympique, qui s’appuyait sur les révélations du Sydney Morning Herald, Kellaway avait déjà évoqué l’idée d’une fin de carrière pour se consacrer à sa famille. En mars dernier, il expliquait que son retour à Sydney, après quatre saisons aux Rebels de Melbourne (2020-2024), répondait avant tout à des motifs familiaux : permettre à sa femme et à leurs enfants d’être entourés de leurs proches. Le rugby, assurait-il, n’avait pas pesé dans sa décision.

L’ancien joueur de Northampton et des Green Rockets Tokatsu avait aussi été tenté par l’aventure R360, la « ligue rebelle », avant que le lancement de celle-ci ne soit reporté à 2028. Et l’après-rugby semble déjà préparé : titulaire de deux diplômes, en comptabilité et en économie, le Wallaby pourra se reconvertir sans attendre.

Sa retraite a d’ailleurs été saluée par plusieurs figures du rugby, parmi lesquelles les gloires australiennes Kurtley Beale et Quade Cooper, mais aussi par Cam Roigard et George Furbank, qui lui ont notamment adressé des messages de félicitations.

Sept joueurs en pole pour succéder à Kellaway

Si sa dernière cape avec les Australiens commence à remonter un petit peu, soit le 15 novembre dernier face aux Irlandais, l’ailier et arrière des Waratahs a effectué ses deux dernières sorties internationales avec les Barbarians cet été.

De quoi clore un chapitre de sa vie de la plus belle des manières, et aussi d’offrir aux jeunes prétendants à la sélection la possibilité de s’étalonner dès cet été avec le groupe.

Parmi les grands gagnants à l’aile, Joseph Sua’ali’i, habituel centre, a permis une véritable domination dans les airs face aux Springboks grâce à ses 1,96 m.

Il pourrait composer avec Max Jorgensen la paire d’ailiers lors du prochain Mondial au pays des kangourous. Derrière eux, Harry Potter, Tom Wright, Dylan Pietsch, Corey Toole ou Filipo Daugunu se disputeront une place dans le groupe pour cette Coupe du monde.