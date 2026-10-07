100 millions de dollars, ultimatum au 31 octobre : les Wallabies peuvent-ils vraiment aller jusqu’à la grève ?

Un conflit qui tombe au pire moment

À moins d’un an d’accueillir la Coupe du monde 2027, le rugby australien voit monter un bras de fer social particulièrement mal placé. La Rugby Union Players’ Association (RUPA) juge « inacceptable » la dernière proposition de Rugby Australia, alors que le nouvel accord collectif (CBA) doit être conclu avant le 31 octobre. En cas d’échec, boycott d’engagements sponsors et grève figurent parmi les scénarios évoqués.

Le nœud du conflit concerne l’argent promis par le Mondial à domicile. Environ 100 millions de dollars australiens sont attendus autour de l’événement, et le syndicat réclame que les joueurs profitent davantage de cette croissance. Rugby Australia veut préserver une part suffisante pour financer durablement le rugby australien.

32 %, mais pas vraiment contre 29 %

Depuis plusieurs années, le rugby australien fonctionne avec un système de partage des revenus entre la fédération et les joueurs. Fixée historiquement à 29 % des revenus concernés, la part destinée à l’ensemble des joueurs professionnels a progressivement atteint 31,7 % dans le cadre de l’accord collectif 2023-2026. La nouvelle proposition porterait l’engagement annuel minimal à 32 %, avec des salaires minimums relevés et davantage de contrats féminins.

Pour RUPA, l’enjeu dépasse ce point de pourcentage. Adrian Turner souligne que le plafond salarial du Super Rugby, fixé à 5,5 millions de dollars australiens par franchise, est quasiment figé depuis 2018. Et les clubs doivent retenir leurs meilleurs éléments face aux offres venues de l’étranger ou d’autres codes.

Le spectre du Mondial 2003

Rugby Australia possède pourtant une raison concrète de serrer les cordons. La tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025 a dépassé les attentes financières, mais la fédération veut profiter de cette période faste pour assainir ses comptes et investir dans le rugby communautaire. Le souvenir du Mondial 2003, dont la manne avait rapidement été consommée, pèse aussi dans le débat.

La proposition fédérale prévoit aussi d’augmenter les salaires minimums, de créer un programme féminin intégré à temps plein et de doubler le nombre de contrats professionnels féminins. Le chantier est déjà lancé : les Wallaroos doivent basculer vers un environnement entièrement professionnel avant leur Mondial 2029 à domicile.

Le 31 octobre comme ligne de touche

Mais le calendrier rend l’affrontement explosif. L’Australie doit transformer 2027 en vitrine sportive, commerciale et populaire, pas ouvrir son Mondial avec ses internationaux en conflit avec leur propre fédération. D’ici au 31 octobre, le ballon est dans le camp des négociateurs.