0 minute en Top 14 cette saison : Antoine Frisch ne sera pas aligné avec Toulon ce week-end face à Montpellier

La concurrence est rude à Toulon, surtout chez les trois-quarts centre, avec les arrivées de Gaël Fickou et Huw Jones et les retours en forme de Mathieu Smaili et Rayan Rebbadj (bien qu'utilisé à l'aile pour le moment).

En ce sens, Antoine Frisch pourrait voir son temps de jeu largement réduit. Pour l'heure, il n'a participé à aucune rencontre depuis le 6 juin dernier, y compris amicale.

Sa dernière apparition était sur la pelouse de Castres lors de la dernière journée de Top 14 de l'exercice précédent. Il a cependant évolué avec les jeunes toulonnais lors du Supersevens, mais un nouveau contretemps vient l'empêcher de matcher dans l'élite française.

Fickou, Jones, Brex, Frisch… Toulon compte huit options au centre, mais quatre joueurs jouent déjà leur avenir au RCT

Lésion au mollet pour Frisch

Selon les informations communiquées par le club varois, Antoine Frisch serait victime d'une blessure au mollet qui le tient éloigné des terrains pour le déplacement à Montpellier dimanche.

Une nouvelle tuile pour celui qui jouait, mine de rien, une place pour le prochain Mondial, lui qui semblait plaire à Fabien Galthié, d'autant qu'il arrive en fin de contrat en juin 2027.

Cette situation semble agacer en interne à Toulon. Si le large choix dont dispose Pierre Mignoni lui permet de pratiquer un turnover assez conséquent, Antoine Frisch pourrait profiter d'un appel de joker médical pour trouver plus rapidement une porte de sortie.

Pour l'heure, aucune piste de départ n'est évoquée avant la fin de son contrat. Hors prêt ou joker, Toulon devrait céder une partie du contrat ou se faire rembourser des indemnités par le club intéressé, ce qui complique le dossier.

Moi j'appelle ça un meurtre de carrière.



Libérez frisch de son contrat qu'il aille exploser ailleurs et comme ça vous aurez bien le seum comme wainiqolo et isa. pic.twitter.com/xPrTSMlU2Z — edouardo carbon (@edouardocarbon) October 2, 2026

Beaucoup d'attente autour d'Antoine Frisch

Sur le papier, la saison 2025-2026 d'Antoine Frisch n'a pas de quoi rassurer. En 484 minutes, le centre tricolore n'a signé qu'un essai, quatre franchissements et une passe décisive, pour 143 mètres parcourus en 40 courses et sept défenseurs battus.

Un bilan bien timide pour un joueur de son standing, d'autant qu'Ignacio Brex, son rival au poste, a fait mieux sur à peu près tous les tableaux : deux essais, 316 mètres, 228 mètres gagnés après contact contre seulement 61, et quatre passes décisives. Le Toulonnais pointe aussi un carton jaune au compteur, quand Brex n'en a reçu aucun.

Autant d'éléments qui expliquent sans doute pourquoi le staff lui a préféré d'autres options, et pourquoi le contretemps de ce week-end ressemble de plus en plus à un signal.