0 minute en Top 14 cette saison : Antoine Frisch ne sera pas aligné avec Toulon ce week-end face à Montpellier

La concurrence est rude à Toulon, surtout chez les trois-quarts centre, avec les arrivées de Gaël Fickou et Huw Jones et les retours en forme de Mathieu Smaili et Rayan Rebbadj (bien qu'utilisé à l'aile pour le moment).
En ce sens, Antoine Frisch pourrait voir son temps de jeu largement réduit. Pour l'heure, il n'a participé à aucune rencontre depuis le 6 juin dernier, y compris amicale.
Sa dernière apparition était sur la pelouse de Castres lors de la dernière journée de Top 14 de l'exercice précédent. Il a cependant évolué avec les jeunes toulonnais lors du Supersevens, mais un nouveau contretemps vient l'empêcher de matcher dans l'élite française.Fickou, Jones, Brex, Frisch… Toulon compte huit options au centre, mais quatre joueurs jouent déjà leur avenir au RCT
Lésion au mollet pour Frisch
Selon les informations communiquées par le club varois, Antoine Frisch serait victime d'une blessure au mollet qui le tient éloigné des terrains pour le déplacement à Montpellier dimanche.
Une nouvelle tuile pour celui qui jouait, mine de rien, une place pour le prochain Mondial, lui qui semblait plaire à Fabien Galthié, d'autant qu'il arrive en fin de contrat en juin 2027.
Cette situation semble agacer en interne à Toulon. Si le large choix dont dispose Pierre Mignoni lui permet de pratiquer un turnover assez conséquent, Antoine Frisch pourrait profiter d'un appel de joker médical pour trouver plus rapidement une porte de sortie.
Pour l'heure, aucune piste de départ n'est évoquée avant la fin de son contrat. Hors prêt ou joker, Toulon devrait céder une partie du contrat ou se faire rembourser des indemnités par le club intéressé, ce qui complique le dossier.
Moi j'appelle ça un meurtre de carrière.— edouardo carbon (@edouardocarbon) October 2, 2026
Libérez frisch de son contrat qu'il aille exploser ailleurs et comme ça vous aurez bien le seum comme wainiqolo et isa. pic.twitter.com/xPrTSMlU2Z
Beaucoup d'attente autour d'Antoine Frisch
Sur le papier, la saison 2025-2026 d'Antoine Frisch n'a pas de quoi rassurer. En 484 minutes, le centre tricolore n'a signé qu'un essai, quatre franchissements et une passe décisive, pour 143 mètres parcourus en 40 courses et sept défenseurs battus.
Un bilan bien timide pour un joueur de son standing, d'autant qu'Ignacio Brex, son rival au poste, a fait mieux sur à peu près tous les tableaux : deux essais, 316 mètres, 228 mètres gagnés après contact contre seulement 61, et quatre passes décisives. Le Toulonnais pointe aussi un carton jaune au compteur, quand Brex n'en a reçu aucun.
Autant d'éléments qui expliquent sans doute pourquoi le staff lui a préféré d'autres options, et pourquoi le contretemps de ce week-end ressemble de plus en plus à un signal.
Antoine Frisch est clairement ignoré et mis de côté par Pierre Mignoni, qui préfère mettre dans le groupe Sinzelle et aligner Smaïli à sa place.
C'est incompréhensible et contre-productif pour le RCT privé volontairement d'un de ses meilleurs centres - et jiff de surcroît. Cette année on ne lui a même pas donné sa chance, sauf quelques minutes avec l'équipe à 7 !
Et l'excuse de la blessure au mollet alors que c'est silence radio à son sujet depuis le début de la saison, c'est pitoyable !
est ce que ce serait lemaître qui l'aurait imposé?
je regardais il fait un dizaine de feuilles par an depuis qu'il est au rct ce qui est famélique pour un joueur de ce calibre.
d'autant qu'à toulon, il n'y a pas énorme de vrai 1er centre. (d'ailleurs en regardant, j'ai appris que brex avait 34 ans, je le pensais pas si vieux... )
oui franchement, je sais pas ce qui se passe entre lui et mignoni, mais un truc est sûr, toulon va recruter un 1er centre pour l'an prochain.