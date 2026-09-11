Fickou, Jones, Brex, Frisch… Toulon compte huit options au centre, mais quatre joueurs jouent déjà leur avenir au RCT

Huit candidats au cœur du jeu

Pierre Mignoni peut presque composer une ligne de trois-quarts avec ses seuls centres. Gaël Fickou, Huw Jones, Ignacio Brex, Antoine Frisch, Jérémy Sinzelle, Mathieu Smaïli et Oliver Cowie occupent naturellement le poste. Tandis que Setariki Tuicuvu peut également dépanner au poste. Huit profils pour deux maillots de titulaire, dont cinq joueurs déjà passés par le niveau international.

Cette abondance arrive au moment où Toulon cherche à rebondir après une saison 2025-2026 terminée à la neuvième place. Fickou et Jones ont débarqué cet été, Cowie a prolongé jusqu’en 2029 et Tuicuvu est lié au RCT jusqu’en 2028. Mais Brex, Frisch, Sinzelle et Smaïli arrivent tous au terme de leur contrat en juin 2027.

Des profils qui ne racontent pas le même rugby

Le casse-tête de Pierre Mignoni ne se limite pas à empiler des noms. Fickou peut organiser et couvrir les deux postes. Jones apporte davantage de vitesse et de rupture. Brex reste un régulateur, Frisch possède le gabarit pour jouer dans la défense et Cowie représente l’option maison appelée à prendre de l’épaisseur. À Mayol, les numéros 12 et 13 peuvent changer de propriétaires selon l’adversaire.

Et le plus jeune a déjà poussé la porte. Cowie a disputé 13 rencontres la saison passée, dont neuf comme titulaire, avant de prolonger jusqu’en 2029. Plus loin de la Rade, Louis Morland poursuit son prêt à Oyonnax : 19 matchs, 16 titularisations et 13 essais en 2025-2026. Il doit théoriquement revenir dans le paysage toulonnais à l’été 2027.

Les choix de 2026 préparent déjà 2027

Parce que le recrutement a déjà commencé à dessiner la suite. Léon Darricarrère rejoindra Toulon à l’été 2027 après avoir signé pour trois saisons. Le Clermontois sort d’un exercice à 18 matchs, dont 17 titularisations et quatre essais. Selon le Midi Olympique, le RCT n'a pas oublié Morland et rechercherait un autre centre puissant.

Les quatre joueurs en fin de contrat jouent donc sur deux tableaux : aider Toulon à retrouver le haut du Top 14 et convaincre le club de les conserver. Pour Frisch et Brex, la question sera sportive. Le premier cité est sans doute celui qui a le plus de soucis à se faire. Entre blessures et choix sportifs, il n'a jamais réussi à faire son trou à Toulon. Un départ pourrait le relancer et lui offrir plus de temps de jeu. Smaïli, formé au club, doit trouver de l’espace dans une rotation devenue particulièrement dense. Pour rappel, Sinzelle, 36 ans, est engagé jusqu'en 2028.

Un luxe qui impose de trancher

Et c’est là que cette richesse devient la plus intéressante. Toulon peut absorber blessures et sélections sans bricoler au centre. Mais chaque feuille de match donnera aussi un indice sur le RCT de 2027-2028. Avec Darricarrère déjà réservé et Cowie sécurisé, Pierre Mignoni ne choisira pas seulement ses deux centres du samedi : il commencera à choisir ceux de demain.