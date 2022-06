RUGBY. Cet ancien champion de France avec Castres retourne jouer en amateur avec ses frangins

Le 22 juin dernier, l’US Aspoise Bedous a annoncé la signature d’un avant, vainqueur du Top 14 avec Castres en 2018. Ce dernier rejoint ses frères.

En 2018, il était titulaire à l’occasion de la demi-finale de Top 14 entre Castres et le Racing 92. Malheureusement, Thibault Lassalle se blesse et ne foulera pas la pelouse du Stade de France. Cependant, pas de panique pour l’immense deuxième ligne (2,02 mètres), il obtiendra bien son titre de Champion de France avec le CO. Depuis, l’âge a fait son œuvre et il est venu le temps de déchausser les crampons en tant que pro. Après une carrière bien remplie, il indique prendre sa retraite à 35 ans. Mais derrière cette déclaration, c’est bien le pré amateur qui l’appelle désormais. AMATEUR. Frère de Ben et meilleur réalisateur de Fédérale 1 : qui es-tu Jacob Botica ?Ainsi, l’US Aspoise Bedous a informé via ses réseaux la signature du fils du député Jean Lassalle. Ce dernier sera bien accompagné puisqu’il sera entouré de ses deux frères, tous plus jeunes que lui, pour évoluer en 1ʳᵉ Série. Il entamera la saison prochaine au côté de Geoffrey et Amaury Lassalle. Le second était déjà présent au club, le premier fait son retour en parallèle de l'arrivée de Thibault. Dans un entretien accordé à la République des Pyrénées, il déclare : “Je rentre en Béarn début juillet quand mes petits auront fini l’école. On va profiter un peu puis je ferai autre chose, j’ai quelques projets qui m’occupent pas mal. Je souhaite continuer à jouer un peu avec mes jeunes frères et des amis d’enfance à Bedous. Pour boucler la boucle.”