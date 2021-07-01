Fédérale 3 - Les poules pour la saison 2021/2022 dévoilées, demandez le programme !

Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?13 poules de 10 équipes et 5 poules de 9 équipes, un total de 175 clubs engagés... La Fédérale 3 se dévoile, pour une saison 2021/2022 qui sera la dernière avant la grande réforme de la FFR. C'est pourquoi aucune relégation ne sera prononcée, à l'issue de la saison. La montée en Fédérale 2 ? Elle ne concernera que 24 équipes :
- Les 16 équipes vainqueurs des 1/16e de finale accèdent en 2e Division
- Les 8 équipes vainqueurs de leur barrage d’accession en A/R accèdent en 2e Division ; ce barrage concerne les 16 équipes ayant perdu en 1/16e de finale
Voici comment se qualifier pour les phases finales (qui débutent aux 32e de finale) :
- Finir aux 3 premières équipes de chaque poule, à l’issue de la phase qualificative (54 équipes)
- Se qualifier via des barrages (10 équipes) qui concerneront les équipes classées aux 4ème place de leur poule ainsi que les 2 meilleurs 5ème de poule, selon un tableau des oppositions interpoules
Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !La saison débutera le week-end des 25 et 26 septembre. Voici les poules !
POULE 1
- AS ROUEN UNIVERSITE CLUB (7159G)
- DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB (5082Z)
- EVREUX A C RUGBY (5085C)
- M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY (4650E)
- R C VERSAILLES (4778U)
- R O C HOUILLES CARRIERES SEINE (5541Y)
- RACING CLUB DE L AGGLOMERATION CERGY PONTOISE (7452M)
- STADE CAENNAIS RUGBY CLUB (5077U)
- XV COURONNAIS (5105Z)
POULE 2
- A C BOBIGNY 93 RUGBY (4581E)
- AMICAL CLUB DE SOISSONS (4756V)
- GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77 (4676H)
- LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS (4550W)
- R C AMIENOIS (4522R)
- R C COMPIEGNOIS (4608J)
- R C ROUBAIX (5730D)
- RUGBY CLUB ARRAS (4523S)
- RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W)
- RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE (4622Z)
POULE 3
- C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A)
- CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P)
- COLMAR R C (4092Y)
- ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY (4552Y)
- NANCY SEICHAMPS RUGBY (4128M)
- R C VESOUL (5550H)
- RUGBY CLUB HAGUENAU (4097D)
- STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M)
- U S GENLIS (4326C)
POULE 4
- AVENIR SPORTIF TOURNUS (4350D)
- R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE (5694P)
- R C CHAGNOTIN (4310K)
- S C COUCHOIS (4319V)
- S C TARARE (5060A)
- U S BELLEGARDE COUPY (5002M)
- U S BUXYNOISE (4308H)
- U S PAYS DE GEX RUGBY (4029E)
- XV DE LA DOMBES (7850B)
POULE 5
- A S AMPUIS COTE ROTIE (4996F)
- A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU (5932Y)
- C O LE PUY RUGBY (4234C)
- F C AIX LES BAINS (4001Z)
- RHONE SPORTIF (5028R)
- RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K)
- RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C)
- RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P)
- S O GIVORS RUGBY 2 VALLEES (5021H)
- SAINT SAVIN SPORTIF (5057X)
POULE 6
- R C ROMANAIS PEAGEOIS (4060N)
- R C TEILLOIS (4077G)
- R C UZETIEN (5915E)
- RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN (5276K)
- S C PRIVADOIS RUGBY (4056J)
- U A TULLINS FURES (4082M)
- U S DEUX PONTS (4053F)
- U S IZEAUX (4042U)
- U S RENAGE RIVES (4057K)
- U S VALREASSIENNE RUGBY (5275J)
POULE 7
- A S MONACO (4965X)
- AIX UNIVERSITE RUGBY (5221A)
- BOXELAND CLUB L'ISLOIS (5241X)
- R C ARLESIEN XV (5224D)
- RUGBY CLUB AUBAGNAIS (5225E)
- RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H)
- RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC (4977K)
- S M U C (5246C)
- STADE UNION CAVAILLONNAIS (5235R)
- U S MOURILLON (6665V)
POULE 8
- COOPERATION PALAVAS LUNEL RUGBY (7854F)
- ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV (4881F)
- R C REVELOIS (5354V)
- R C ST AFFRICAIN (4872W)
- RUGBY CLUB CEVENOL (5222B)
- RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD (6577Z)
- SERVIAN BOUJAN RUGBY (4866P)
- SOR AGOUT XV (5500D)
- STADE PISCENOIS (4853A)
- U S CANTON D'ALBAN (5278M)
POULE 9
- A S TOURNEFEUILLE (5868D)
- COQ LEGUEVINOIS (6337N)
- JEUNESSE SPORTIVE ILLIBERIENNE / LATOUR / THEZA (5421T)
- RACING CLUB DE LA SAUDRUNE (5308V)
- RIVESALTES BAIXAS ESPIRA AGLY XV (7241S)
- SALANQUE COTE RADIEUSE XV (6906G)
- SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV (4832C)
- U A SAVERDUNOISE (5361C)
- U S THUIRINOISE (5443S)
- US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
POULE 10
- ENT LA VALLEE DU GIROU (5718R)
- ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE (4148J)
- GRENADE SPORTS (5318F)
- JUILLAN XV (6699G)
- OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB (4168F)
- STADE ST GAUDINOIS (5365G)
- U S ARGELESIENNE (4132S)
- U S L'ISLOISE (5321J)
- USEP GER SERON BEDEIL (4259E)
POULE 11
- A ATH NOGAROLIENNE (4165C)
- AVENIR ATURIN (4251W)
- AVENIR BIZANOS (4263J)
- BARCUS-MENDITTE-XIBEROA F3 (20202120100074RST) (4258D)
- GAN OLYMPIQUE (4267N)
- JSE SP RISCLOISE (4171J)
- JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN (4472L)
- OL OSSALOIS LARUNS (4274W)
- S A CONDOMOISE (4144E)
- U S MUGRONNAISE (4500S)
POULE 12
- A S BAYONNAISE (4478T)
- A URRUGNARRAK (4521P)
- HASPARREN A C (4488D)
- INTHALATZ LARRESSORE (5625P)
- RION MORCENX CLUB RUGBY (7796V)
- RUGBY CLUB NORD LANDES ( RCNL ) (7793S)
- STADE NAVARRAIS (4287K)
- U S BARDOS (5896J)
- U S CAMBO (4481W)
- U S ST PALAISIENNE (4515H)
POULE 13
- AVENIR MOISSAGAIS (5337B)
- R C BON ENCONTRE BOE (5517X)
- STADE SAINT LIVRADAIS XV (5212R)
- U S BAZADAISE (4418C)
- U S CAUSSADAISE (5306T)
- U S MONFLANQUINOISE (5190S)
- U S NERACAISE (5195X)
- UNION SPORTIVE CASTELJALOUX (5168T)
- UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47 (7798X)
POULE 14
- C S NONTRONNAIS (5197Z)
- G S FIGEACOIS (4898Z)
- R C ST SIMON (6120C)
- RACING CLUB ST CERNIN (4929H)
- RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D)
- RUGBY CLUB UZERCHOIS (4939U)
- SG C DECAZEVILLOIS (5310X)
- STADE MARIVALOIS (4893U)
- U S ARGENTACOISE (4883H)
- U S USSEL (4938T)
POULE 15
- A S MERIGNAC RUGBY (4451N)
- LEOGNAN RUGBY (4448K)
- PESSAC RUGBY (4457V)
- R C GRADIGNAN (4442D)
- RUGBY CLUB PUILBOREAU (6306E)
- STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDE (4423H)
- STADE FOYEN (4465D)
- U A VERNOISE VERGT (5216V)
- U S CASTILLONNAISE (4434V)
- UNION SAINT ASTIER NEUVIC (5207K)
POULE 16
- ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L)
- F C MOULINOIS (4231Z)
- OVALIE CLUB MONTLUCON (7668M)
- R A C CASTELROUSSIN (5128Z)
- R C AUXERROIS (4302B)
- R C GUERETOIS CREUSE (4899A)
- R C ISSOUDUN (5136H)
- RUGBY SANCERROIS (5149X)
- S C A CUSSETOIS (4221N)
- U S LA CHATRE (5130B)
POULE 17
- CLAMART RUGBY 92 (4601B)
- R C BLAISOIS (5120R)
- R C MANS (5100U)
- R C VINCENNES (4786C)
- RUGBY CLUB SUCY (4759Y)
- S C CHINONAIS (5131C)
- S C O R C ANGERS (4182W)
- U S JOUE (5137J)
- U S O MASSIF CENTRAL (5951U)
- U S PITHIVERIENNE (5146U)
POULE 18
- AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES (6979L)
- CERCLE JULES FERRY (ST MALO) (6531Z)
- F C Y RUGBY (4197M)
- PAYS D'AURAY RUGBY CLUB (4352F)
- PLOUZANE A C (6107N)
- R C PLABENNEC (5919J)
- R C SABLAIS (4198N)
- R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE (6042T)
- R C TRIGNACAIS (4202T)
- SAINT NAZAIRE OVALIE (7685E)