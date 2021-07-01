Fédérale 3 - Les poules pour la saison 2021/2022 dévoilées, demandez le programme !
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Découvrez les poules de Fédérale 3 pour la saison 2021/2022, dévoilées ce jeudi par la FFR.

Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?13 poules de 10 équipes et 5 poules de 9 équipes, un total de 175 clubs engagés... La Fédérale 3 se dévoile, pour une saison 2021/2022 qui sera la dernière avant la grande réforme de la FFR. C'est pourquoi aucune relégation ne sera prononcée, à l'issue de la saison. La montée en Fédérale 2 ? Elle ne concernera que 24 équipes :

  • Les 16 équipes vainqueurs des 1/16e de finale accèdent en 2e Division
  • Les 8 équipes vainqueurs de leur barrage d’accession en A/R accèdent en 2e Division ; ce barrage concerne les 16 équipes ayant perdu en 1/16e de finale

Voici comment se qualifier pour les phases finales (qui débutent aux 32e de finale) :

  • Finir aux 3 premières équipes de chaque poule, à l’issue de la phase qualificative (54 équipes)
  • Se qualifier via des barrages (10 équipes) qui concerneront les équipes classées aux 4ème place de leur poule ainsi que les 2 meilleurs 5ème de poule, selon un tableau des oppositions interpoules

Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !La saison débutera le week-end des 25 et 26 septembre. Voici les poules !

POULE 1

  • AS ROUEN UNIVERSITE CLUB (7159G)
  • DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB (5082Z)
  • EVREUX A C RUGBY (5085C)
  • M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY (4650E)
  • R C VERSAILLES (4778U)
  • R O C HOUILLES CARRIERES SEINE (5541Y)
  • RACING CLUB DE L AGGLOMERATION CERGY PONTOISE (7452M)
  • STADE CAENNAIS RUGBY CLUB (5077U)
  • XV COURONNAIS (5105Z)

POULE 2

  • A C BOBIGNY 93 RUGBY (4581E)
  • AMICAL CLUB DE SOISSONS (4756V)
  • GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77 (4676H)
  • LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS (4550W)
  • R C AMIENOIS (4522R)
  • R C COMPIEGNOIS (4608J)
  • R C ROUBAIX (5730D)
  • RUGBY CLUB ARRAS (4523S)
  • RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W)
  • RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE (4622Z)

POULE 3

  • C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A)
  • CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P)
  • COLMAR R C (4092Y)
  • ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY (4552Y)
  • NANCY SEICHAMPS RUGBY (4128M)
  • R C VESOUL (5550H)
  • RUGBY CLUB HAGUENAU (4097D)
  • STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M)
  • U S GENLIS (4326C)

POULE 4

  • AVENIR SPORTIF TOURNUS (4350D)
  • R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE (5694P)
  • R C CHAGNOTIN (4310K)
  • S C COUCHOIS (4319V)
  • S C TARARE (5060A)
  • U S BELLEGARDE COUPY (5002M)
  • U S BUXYNOISE (4308H)
  • U S PAYS DE GEX RUGBY (4029E)
  • XV DE LA DOMBES (7850B)

POULE 5

  • A S AMPUIS COTE ROTIE (4996F)
  • A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU (5932Y)
  • C O LE PUY RUGBY (4234C)
  • F C AIX LES BAINS (4001Z)
  • RHONE SPORTIF (5028R)
  • RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K)
  • RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C)
  • RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P)
  • S O GIVORS RUGBY 2 VALLEES (5021H)
  • SAINT SAVIN SPORTIF (5057X)

POULE 6

  • R C ROMANAIS PEAGEOIS (4060N)
  • R C TEILLOIS (4077G)
  • R C UZETIEN (5915E)
  • RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN (5276K)
  • S C PRIVADOIS RUGBY (4056J)
  • U A TULLINS FURES (4082M)
  • U S DEUX PONTS (4053F)
  • U S IZEAUX (4042U)
  • U S RENAGE RIVES (4057K)
  • U S VALREASSIENNE RUGBY (5275J)

POULE 7

  • A S MONACO (4965X)
  • AIX UNIVERSITE RUGBY (5221A)
  • BOXELAND CLUB L'ISLOIS (5241X)
  • R C ARLESIEN XV (5224D)
  • RUGBY CLUB AUBAGNAIS (5225E)
  • RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H)
  • RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC (4977K)
  • S M U C (5246C)
  • STADE UNION CAVAILLONNAIS (5235R)
  • U S MOURILLON (6665V)

POULE 8

  • COOPERATION PALAVAS LUNEL RUGBY (7854F)
  • ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV (4881F)
  • R C REVELOIS (5354V)
  • R C ST AFFRICAIN (4872W)
  • RUGBY CLUB CEVENOL (5222B)
  • RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD (6577Z)
  • SERVIAN BOUJAN RUGBY (4866P)
  • SOR AGOUT XV (5500D)
  • STADE PISCENOIS (4853A)
  • U S CANTON D'ALBAN (5278M)

POULE 9

  • A S TOURNEFEUILLE (5868D)
  • COQ LEGUEVINOIS (6337N)
  • JEUNESSE SPORTIVE ILLIBERIENNE / LATOUR / THEZA (5421T)
  • RACING CLUB DE LA SAUDRUNE (5308V)
  • RIVESALTES BAIXAS ESPIRA AGLY XV (7241S)
  • SALANQUE COTE RADIEUSE XV (6906G)
  • SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV (4832C)
  • U A SAVERDUNOISE (5361C)
  • U S THUIRINOISE (5443S)
  • US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)

POULE 10

  • ENT LA VALLEE DU GIROU (5718R)
  • ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE (4148J)
  • GRENADE SPORTS (5318F)
  • JUILLAN XV (6699G)
  • OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB (4168F)
  • STADE ST GAUDINOIS (5365G)
  • U S ARGELESIENNE (4132S)
  • U S L'ISLOISE (5321J)
  • USEP GER SERON BEDEIL (4259E)

POULE 11

  • A ATH NOGAROLIENNE (4165C)
  • AVENIR ATURIN (4251W)
  • AVENIR BIZANOS (4263J)
  • BARCUS-MENDITTE-XIBEROA F3 (20202120100074RST) (4258D)
  • GAN OLYMPIQUE (4267N)
  • JSE SP RISCLOISE (4171J)
  • JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN (4472L)
  • OL OSSALOIS LARUNS (4274W)
  • S A CONDOMOISE (4144E)
  • U S MUGRONNAISE (4500S)

POULE 12

  • A S BAYONNAISE (4478T)
  • A URRUGNARRAK (4521P)
  • HASPARREN A C (4488D)
  • INTHALATZ LARRESSORE (5625P)
  • RION MORCENX CLUB RUGBY (7796V)
  • RUGBY CLUB NORD LANDES ( RCNL ) (7793S)
  • STADE NAVARRAIS (4287K)
  • U S BARDOS (5896J)
  • U S CAMBO (4481W)
  • U S ST PALAISIENNE (4515H)

POULE 13

  • AVENIR MOISSAGAIS (5337B)
  • R C BON ENCONTRE BOE (5517X)
  • STADE SAINT LIVRADAIS XV (5212R)
  • U S BAZADAISE (4418C)
  • U S CAUSSADAISE (5306T)
  • U S MONFLANQUINOISE (5190S)
  • U S NERACAISE (5195X)
  • UNION SPORTIVE CASTELJALOUX (5168T)
  • UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47 (7798X)

POULE 14

  • C S NONTRONNAIS (5197Z)
  • G S FIGEACOIS (4898Z)
  • R C ST SIMON (6120C)
  • RACING CLUB ST CERNIN (4929H)
  • RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D)
  • RUGBY CLUB UZERCHOIS (4939U)
  • SG C DECAZEVILLOIS (5310X)
  • STADE MARIVALOIS (4893U)
  • U S ARGENTACOISE (4883H)
  • U S USSEL (4938T)

POULE 15

  • A S MERIGNAC RUGBY (4451N)
  • LEOGNAN RUGBY (4448K)
  • PESSAC RUGBY (4457V)
  • R C GRADIGNAN (4442D)
  • RUGBY CLUB PUILBOREAU (6306E)
  • STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDE (4423H)
  • STADE FOYEN (4465D)
  • U A VERNOISE VERGT (5216V)
  • U S CASTILLONNAISE (4434V)
  • UNION SAINT ASTIER NEUVIC (5207K)

POULE 16

  • ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L)
  • F C MOULINOIS (4231Z)
  • OVALIE CLUB MONTLUCON (7668M)
  • R A C CASTELROUSSIN (5128Z)
  • R C AUXERROIS (4302B)
  • R C GUERETOIS CREUSE (4899A)
  • R C ISSOUDUN (5136H)
  • RUGBY SANCERROIS (5149X)
  • S C A CUSSETOIS (4221N)
  • U S LA CHATRE (5130B)

POULE 17

  • CLAMART RUGBY 92 (4601B)
  • R C BLAISOIS (5120R)
  • R C MANS (5100U)
  • R C VINCENNES (4786C)
  • RUGBY CLUB SUCY (4759Y)
  • S C CHINONAIS (5131C)
  • S C O R C ANGERS (4182W)
  • U S JOUE (5137J)
  • U S O MASSIF CENTRAL (5951U)
  • U S PITHIVERIENNE (5146U)

POULE 18

  • AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES (6979L)
  • CERCLE JULES FERRY (ST MALO) (6531Z)
  • F C Y RUGBY (4197M)
  • PAYS D'AURAY RUGBY CLUB (4352F)
  • PLOUZANE A C (6107N)
  • R C PLABENNEC (5919J)
  • R C SABLAIS (4198N)
  • R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE (6042T)
  • R C TRIGNACAIS (4202T)
  • SAINT NAZAIRE OVALIE (7685E)
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