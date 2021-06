VIDEO - Le rugby qu'on aime : Blagnac arrache sa qualif' en finale avec un magnifique effort collectif !

Blagnac a arraché sa première qualification en finale d'Elite 1 dans les arrêts de jeu du derby face au Stade Toulousain.

Disons-le d'emblée : les phases finales n'ont pas leur pareille, dans le monde du rugby. Il y a de la cruauté, bien sûr, quand on est dans le camp des perdants. Mais qu'on soit supporter, joueur ou simple fan, impossible de ne pas être touché par les émotions positives venues du camp des vainqueurs. A ce titre, la remontée du Biarritz Olympique en TOP 14 au terme d'un barrage étouffant (pour ne pas dire fou) a forcément marqué ce week-end.

Elite 1 Féminine. Finale inédite après les victoires de Romagnat et BlagnacOn a moins parlé des demi-finales d'Elite 1 Féminine, mais le scénario a également fou, avec un derby de la Haute-Garonne opposant Blagnac au Stade Toulousain. Et ce sont les joueuses de Blagnac qui sont parvenues à se qualifier pour la première finale de leur histoire au bout du suspense.

Quand le chronomètre atteint les 80 minutes réglementaires, le Stade mène, 8 à 7. Mais Blagnac est à l'attaque dans les 22, et les avants mettent la pression. Au terme d'un magnifique effort collectif, les 3/4 prennent finalement le relais pour envoyer Mélissande Llorens derrière la ligne de craie.

Face à Romagnat, l'équipe de Blagnac ira-t-elle chercher le titre ?