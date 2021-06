Elite 1 Féminine. Finale inédite après les victoires de Romagnat et Blagnac

Romagnat et Blagnac ont créé la surprise lors des demi-finales du championnat Elite 1 Féminine en écartant Montpellier et Toulouse.

Cette année, la finale du championnat féminin Elite 1 sera inédite. En effet, Romagnat s'est offert le scalp de Montpellier, triple tenant du titre, sur le score de 20 à 16 à la faveur de deux essais transformés de Salomé Parraudin dans les arrêts de jeu de la première période et Caroline Thomas (51e), et deux pénalités. Elles se hissent pour la première fois de leur histoire en finale. Un match qui aura d'ailleurs sur leur pelouse. Le choix du stade avait été arrêté bien avant de connaître les noms des équipes qualifiées. Ses installations permettront une diffusion en direct et en clair à la télévision. PROGRAMME TV. Elite 1 Féminine - La finale diffusée sur France 4 et Eurosport 2Romagnat aura pour adversaire une formation qui n'a également jamais atteint ce stade de la compétition : Blagnac. Marjorie Mayans avait inscrit un premier essai dans le premier acte puis Camille Imart a permis aux Toulousaines de reprendre l'avantage. C'est l'arrière Mélissande Llorens sur un essai en toute fin de partie qui a permis aux Blagnacaises de battre Toulouse sur le score de 12 à 8. Rendez-vous dimanche à 17h30 au stade Ernest-Argelès de Blagnac pour la finale.

