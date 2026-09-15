Vannes–Toulouse à Rennes, multiplex du TOP 14… le programme télé rugby complet de jeudi à dimanche

La PRO D2 ouvre le bal dès jeudi soir

Pas besoin d'attendre le week-end pour retrouver du rugby à la télévision. La 4e journée de PRO D2 débute jeudi 17 septembre avec Aurillac–Brive à 21h sur Canal+ Sport. Vendredi, Nice–Grenoble lance la soirée à 19h sur la même chaîne, avant cinq rencontres à 19h30 sur Canal+ Live : Valence Romans–Provence Rugby, Colomiers–Dax, Montauban–Béziers, Narbonne–Soyaux-Angoulême et Nevers–Biarritz. Agen–Oyonnax refermera la soirée à 21h sur Canal+ Sport.

Et il faudra sans doute prévoir deux écrans pour ceux qui suivent la PRO D2 dans son ensemble. Le créneau de 19h30 concentre cinq affiches, avec notamment Provence Rugby en déplacement à Valence Romans après trois premières journées déjà riches en points, ainsi que le retour de Narbonne devant son public face à Angoulême.

PRO D2 — 4e journée Jeudi 17 septembre 2026 21h00 : Aurillac – Brive — CANAL+ SPORT Vendredi 18 septembre 2026 19h00 : Nice – Grenoble — CANAL+ SPORT

19h30 : Colomiers – Dax — CANAL+ LIVE 2

19h30 : Narbonne – Soyaux-Angoulême — CANAL+ LIVE 3

19h30 : Montauban – Béziers — CANAL+ LIVE 4

19h30 : Nevers – Biarritz — CANAL+ LIVE 5

19h30 : Valence-Romans – Provence Rugby — CANAL+ LIVE 6

21h00 : Agen – Oyonnax — CANAL+ SPORT

Castres–Toulon pour lancer le samedi de TOP 14

Le TOP 14 prend le relais samedi 19 septembre avec Castres–Toulon à 14h30 sur Canal+ Sport. À 16h35, place au multiplex avec Bayonne–Clermont, La Rochelle–Racing 92, Lyon–Pau et Montpellier–Perpignan. Quatre terrains, quatre ambiances et probablement quelques changements de leader au fil des essais : le fameux samedi après-midi où la télécommande devient presque un poste à responsabilité.

Cette troisième journée arrive alors que le championnat commence déjà à dessiner quelques tendances. Toulouse vient notamment de passer 48 points à Bordeaux-Bègles, tandis que Vannes cherche encore ses premiers points après ses défaites contre Castres puis Montpellier. Deux trajectoires qui vont précisément se croiser samedi soir.

Vannes–Toulouse change de dimension à Rennes

Vannes recevra Toulouse au Roazhon Park de Rennes et non à La Rabine. Le stade peut accueillir environ 29 000 spectateurs, contre environ 12 000 dans l'enceinte vannetaise. Le RCV avait déjà rempli le stade rennais la saison passée en PRO D2. Face au quadruple champion de France en titre, le club breton a donc choisi de voir grand. La rencontre sera diffusée en clair dans l'offre Canal+ à partir de 21h.

TOP 14 — 3e journée Samedi 19 septembre 2026 14h30 : Castres – Toulon — CANAL+ SPORT

16h35 : Bayonne – Clermont — CANAL+ LIVE 2

16h35 : La Rochelle – Racing 92 — CANAL+ LIVE 3

16h35 : Montpellier – Perpignan — CANAL+ LIVE 4

16h35 : Lyon – Pau — CANAL+ LIVE 5

21h00 : Vannes – Toulouse — CANAL+ Dimanche 20 septembre 2026 21h05 : Bordeaux-Bègles – Stade Français Paris — CANAL+

Bordeaux et Paris ferment la marche dimanche

Il restera encore une affiche dimanche. L'UBB accueillera le Stade Français à Chaban-Delmas à 21h05, en direct sur Canal+. Bordeaux cherchera à repartir après sa lourde défaite 48-12 à Toulouse. Tandis que Paris arrive avec quatre points après deux journées.

De jeudi à dimanche, les deux championnats professionnels français proposent un programme relevé. Et avec Aurillac–Brive pour commencer, Vannes–Toulouse dans un Roazhon Park plein de promesses puis UBB–Paris pour terminer, il y aura largement de quoi user le canapé avant lundi.