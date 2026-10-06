Urdapilleta, record absolu ou record de l'ère professionnelle ? Ce que disent les chiffres

Lors du déplacement de Perpignan à Créteil, samedi 3 octobre, Benjamin Urdapilleta a inscrit huit points. Il atteint ainsi 2 619 points au total. Il dépasse Romain Teulet, crédité de 2 612 points, dans le classement de la Ligue. L'ouvreur argentin de 40 ans avait déjà été présenté comme le meilleur marqueur du Top 14 depuis 2025.

Un record limité à l'ère professionnelle

Il faut savoir que le classement de la LNR retient l'ère professionnelle, pas l'ensemble des saisons du championnat. Il ne s'agit pas d'un record absolu. Il ne signifie pas qu'Urdapilleta a marqué plus que tous les joueurs de l'élite, quelle que soit l'époque.

Dourthe garde l'avantage au total

La LNR attribue 3 015 points à Richard Dourthe, marqués entre 1992 et 2008. Plusieurs médias le présentent ainsi comme le meilleur réalisateur de toute l'histoire du championnat. Il comprend des saisons disputées avant l'installation d'un championnat professionnel et avant les bases statistiques informatisées.

Il faut également préciser que les médias ne retiennent pas tous le même point de départ. La LNR situe le record de l'ère professionnelle depuis 1998. L'Équipe a évoqué des données recueillies depuis 2001-2002, tandis qu'Europe 1 rattache la période professionnelle à 1995. Ces chiffres désignent des périmètres de données ou des repères historiques différents.

Le libellé le plus prudent

Les titres reflètent cet écart. L'Équipe parle d'un « recordman de points de l'ère professionnelle en France ». Europe 1 évoque le « meilleur réalisateur de l'histoire du Championnat de France ». Deux formulations, deux périmètres : elles ne décrivent pas la même chose.

Le fait est qu'Urdapilleta détient le record de points de l'ère professionnelle, selon le périmètre de la LNR. Pour l'ensemble de l'histoire du championnat, le total publié pour Dourthe reste supérieur. Écrire « record absolu de l'histoire » serait inexact sans préciser ce périmètre. Comparer directement les deux chiffres serait trompeur, tant que les sources n'utilisent pas une base et une période communes.