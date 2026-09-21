"Une tempête dans un verre d'eau" : Tual Trainini soutenu par l'un de ses pairs après Castres-Toulon

Arbitre central de la première rencontre de la 3e journée de Top 14, opposant Castres à Toulon, Tual Trainini s'est exprimé au micro de Canal+ à l'issue des 80 minutes.

Après une première mi-temps gérée d'une main de maître, ce dernier et l'ensemble de son corps arbitral sont pointés du doigt pour un essai accordé sans vérification préalable de la vidéo.

L'ailier castrais Adam Vargas met le pied en touche, et l'essai aurait dû être refusé aux Castrais. Mais voilà, le système d'assistance vidéo tombe en panne et les deux équipes rentrent aux vestiaires, de quoi alimenter de vives tensions sur le pré comme en dehors.

Mais celui qui a officié sur la pelouse du stade Pierre-Fabre peut compter sur le soutien indéfectible de l'un de ses pairs : Laurent Cardona.

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"Un système encore imparfait"

En pleine évolution, comme c'est si bien évoqué par Laruent Cardonna dans son post facebook, l'arbitrage vidéo est entrain de devenir de plus en plus pertiennet.

A la croisé des chemins entre le qupete de précision et la volonté de grapiller du temps de jeu effectif, la vidéo est désormais checker sans demande préalable de l'arbitre si ce dernier n'a pas le ressentit que cela est necessaire.

De façon a ecourter les phases d'arbitrage vidéo qui par le passé pouvait durer plusieurs mintues, chose qui nuit clairement au spectacle et au jeu.

Et c'est ce qui a conduit Tual Trainini et son corps arbitral à la faute lors de ce Castres - Toulon. Pour autant, le principal intéréssé à assumé en marge de la partie, evoquant sans equivoque une panne du système de vidéo. Malgré cela il fut victime de nombreuses critiques, et c'est aussi pour cela que Laurent Cardona prend sa defense.

"Il est temps de sortir de ma réserve et de soutenir clairement Tual Trainini, qui est plongé dans un ouragan médiatique rugbystique qui concerne une minorité. Une tempête dans un verre d’eau. Alors oui, quand on est supporter, on a le droit de ne pas être content de la défaite de ses joueurs préférés, de son équipe préférée. Dans la limite du respect des femmes et des hommes qui tiennent un rôle jamais facile. Tual est un grand arbitre, avec 2 finales de Top 14 à son actif. Un mec simple, pas de prétention, juste le plaisir d’être sur le terrain et de faire son métier du mieux possible sans vagues. À chaque fois qu’une évolution est apportée à notre sport, cela crée forcément des effets négatifs et les imprévus qui vont avec. Il y a 20 ans, le lancement de l’arbitrage vidéo avait aussi créé de gros problèmes, des polémiques. Rappelez-vous la passe en avant entre Traille et Michalak lors d’un 1/4 de finale de CDM 2007 non revu par Wayne Barnes à la vidéo puisque, à l’époque, le protocole vidéo ne concernait que la zone de marque. Impossible de revenir aussi loin. Puis le protocole vidéo a évolué pour se perfectionner. On est dans la même situation, au même moment de l’évolution de ce nouveau système vidéo mis en place pour notre rugby. De nouveaux intervenants aux images qui ne sont pas des réalisateurs professionnels, un système encore imparfait.

S’il vous plaît, vous avez le droit de ne pas être content mais de grâce, respectez les femmes et les hommes qui font vivre notre sport lui-même imparfait et parfois injuste. Des conneries, j’en ai fait dans ma carrière. Je sais de quoi je parle. Hâte de voir tous mes haters dans les commentaires (je vous aime). Soutien total à Tual. Tout ceci n’enlève rien à ton talent et ta zénitude."

Laurent Cardona

Pourquoi ne pas donner la victoire à Toulon ?

Même en cas d'erreur d'arbitrage avérée, le score d'un match de Top 14 ne peut pas être modifié une fois le coup de sifflet final donné.

Dans le rugby professionnel français, les décisions prises sur le terrain par l'arbitre sont définitives, et seules des irrégularités administratives, comme la qualification d'un joueur, peuvent faire l'objet d'une réclamation, pas l'appréciation d'une action de jeu.

Le résultat reste donc acquis, quelles que soient les polémiques qui suivent, et le club lésé ne peut obtenir ni correction du score ni match à rejouer.