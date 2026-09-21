"Une tempête dans un verre d'eau" : Tual Trainini soutenu par l'un de ses pairs après Castres-Toulon

Arbitre central de la première rencontre de la 3e journée de Top 14, opposant Castres à Toulon, Tual Trainini s'est exprimé au micro de Canal+ à l'issue des 80 minutes.
Après une première mi-temps gérée d'une main de maître, ce dernier et l'ensemble de son corps arbitral sont pointés du doigt pour un essai accordé sans vérification préalable de la vidéo.
L'ailier castrais Adam Vargas met le pied en touche, et l'essai aurait dû être refusé aux Castrais. Mais voilà, le système d'assistance vidéo tombe en panne et les deux équipes rentrent aux vestiaires, de quoi alimenter de vives tensions sur le pré comme en dehors.
Mais celui qui a officié sur la pelouse du stade Pierre-Fabre peut compter sur le soutien indéfectible de l'un de ses pairs : Laurent Cardona.Fidélisation, féminisation, arbitrage : les trois critères qui ont rapporté jusqu'à 1 200 euros à des clubs amateurs
"Un système encore imparfait"
En pleine évolution, comme c'est si bien évoqué par Laruent Cardonna dans son post facebook, l'arbitrage vidéo est entrain de devenir de plus en plus pertiennet.
A la croisé des chemins entre le qupete de précision et la volonté de grapiller du temps de jeu effectif, la vidéo est désormais checker sans demande préalable de l'arbitre si ce dernier n'a pas le ressentit que cela est necessaire.
De façon a ecourter les phases d'arbitrage vidéo qui par le passé pouvait durer plusieurs mintues, chose qui nuit clairement au spectacle et au jeu.
Et c'est ce qui a conduit Tual Trainini et son corps arbitral à la faute lors de ce Castres - Toulon. Pour autant, le principal intéréssé à assumé en marge de la partie, evoquant sans equivoque une panne du système de vidéo. Malgré cela il fut victime de nombreuses critiques, et c'est aussi pour cela que Laurent Cardona prend sa defense.
"Il est temps de sortir de ma réserve et de soutenir clairement Tual Trainini, qui est plongé dans un ouragan médiatique rugbystique qui concerne une minorité. Une tempête dans un verre d’eau. Alors oui, quand on est supporter, on a le droit de ne pas être content de la défaite de ses joueurs préférés, de son équipe préférée. Dans la limite du respect des femmes et des hommes qui tiennent un rôle jamais facile. Tual est un grand arbitre, avec 2 finales de Top 14 à son actif. Un mec simple, pas de prétention, juste le plaisir d’être sur le terrain et de faire son métier du mieux possible sans vagues. À chaque fois qu’une évolution est apportée à notre sport, cela crée forcément des effets négatifs et les imprévus qui vont avec. Il y a 20 ans, le lancement de l’arbitrage vidéo avait aussi créé de gros problèmes, des polémiques. Rappelez-vous la passe en avant entre Traille et Michalak lors d’un 1/4 de finale de CDM 2007 non revu par Wayne Barnes à la vidéo puisque, à l’époque, le protocole vidéo ne concernait que la zone de marque. Impossible de revenir aussi loin. Puis le protocole vidéo a évolué pour se perfectionner. On est dans la même situation, au même moment de l’évolution de ce nouveau système vidéo mis en place pour notre rugby. De nouveaux intervenants aux images qui ne sont pas des réalisateurs professionnels, un système encore imparfait.
S’il vous plaît, vous avez le droit de ne pas être content mais de grâce, respectez les femmes et les hommes qui font vivre notre sport lui-même imparfait et parfois injuste. Des conneries, j’en ai fait dans ma carrière. Je sais de quoi je parle. Hâte de voir tous mes haters dans les commentaires (je vous aime). Soutien total à Tual. Tout ceci n’enlève rien à ton talent et ta zénitude."
Laurent Cardona
Pourquoi ne pas donner la victoire à Toulon ?
Même en cas d'erreur d'arbitrage avérée, le score d'un match de Top 14 ne peut pas être modifié une fois le coup de sifflet final donné.
Dans le rugby professionnel français, les décisions prises sur le terrain par l'arbitre sont définitives, et seules des irrégularités administratives, comme la qualification d'un joueur, peuvent faire l'objet d'une réclamation, pas l'appréciation d'une action de jeu.
Le résultat reste donc acquis, quelles que soient les polémiques qui suivent, et le club lésé ne peut obtenir ni correction du score ni match à rejouer.
j'ai rarement eu l'impression de descendre aussi bas dans la qualité d'un article ! rien ne va, le sens des mots, l'orthographe, les notions proposées, l'organisation d'ensemble ... sur un sujet pourtant intéressant!
bref c'est bon pour la poubelle qu'est le grand oubli des choses inutiles
Vraiment foutons-leur la paix aux arbitres. Le niveau est exceptionnel par rapport aux exigences incroyables du rugby. Quand on compare au foot ou pire au basket, c'est excellent.
Le respect de l'arbitre se perd, plus personne n'accepte de perdre, on se retrouve avec des guignols aux gros comptes en banque comme Aldigé, Lemaître et compagnie.
Les arbitres sont ce qu'on a de plus précieux au rugby avec les éducateurs, et plus nous les critiquons, plus les excellents arrêtent (parce que c'est bien ingrat) et il ne reste que les moins bons.
Nous voulons un bon arbitrage ? Fermons notre bouche (et pour ceux qui se croient compétents, alors prenez le sifflet au lieu de regarder à la télé).
@rugbyFrancheComté, sur ce coup, je t'ai mis un like car je partage complètement ton opinion. Ce jeu et ses règles sont tellement complexes et il est tellement ingrat de devoir prendre son sifflet tous les week end en sachant que quoiqu'on fasse on subira les critiques d'une bande de braillards qui de plus ne connaissent pas les règles pour la plupart d'entre eux! Oui, fermons notre bouche et soyons aussi modestes que nous sommes ignorants!
@rugbyFrancheComté
@gilbertgilles
Eh bien pour ma part je serais plus nuancé que cela sur ce cas précis
Effectivement il est impératif que la decision de l'arbitre meme erronée soit acceptée et pas remise en question car sinon il n'y a plus de match possible
Donc oui à 100% : il faut sanctuariser les décisions arbitrales même les erreurs et les interpretations litigieuses
D'autant que nous devons constater que l'arbitrage progresse régulierement
Mais nous ne sommes pas dans ce cas là pour ce qui nous concerne
Comme je le signalais dimanche matin , il s'agit d'une erreur flagrante de respect des procedures et des reglements dans les procédures dégradées et je ne change pas un mot e que j'avais dit :
"D'abord parce que dans les procedures il est dit
Si le logiciel de replay VOGO plante, les officiels demandent immédiatement au technicien vidéo de basculer sur le flux de la réalisation TV de Canal+. Les arbitres revoient alors l'action en se contentant des ralentis génériques proposés en direct à la télévision, comme c'était le cas les saisons précédentes"
Ici l'arbitre vidéo quand il a constaté que le systéme VOGO ne fonctionnait pas n'a pas alerté l'arbitre central selon Trainini qui l'a découvert à la mi-temps
Et visiblement avait une meconnaissance absolue des procedures
Si je devais faire une analogie médicale , je dirais qu'il ne sagit pas d'un diagnostic erroné dans un cas difficile mais d'un protocole non respecté
Donc désolé là ça change le cadre et sort de la sanctuarisation de l'arbitrage à mon avis
Je comprends ce que vous dites. Trainini n'est donc pas en faute (ce n'est pas à lui de maitriser les process hors terrain). Il s'en est pris plein la tronche. Une procédure, elle aussi elle peut planter. Pour moi le seul problème éventuel, c'est si c'était avéré que c'était volontaire. Après, le nouveau process, il peut avoir des couacs. Ca ne reste que du rugby, on ne tolère plus rien, surtout quand c'est notre équipe qui perd. Les "valeurs", quand c'est pour des partenariats commerciaux, on en entend parler, dans les faits on se rapproche des pratiques honnies au foot.
Le jour où nous, supporters, serons parfaits, on pourra exiger la perfection de ceux qui sont, déjà, bien plus rigoureux que nous.
Je n’absoudrais ni ne condamnerais Trainini et les arbitres de touches en l’état
D’abord parce que je ne sais pas quelle est la réalité des choses et si je ne pense pas l’ombre d’une seconde qu’il s’agisse d’un acte volontaire, je suis par contre trés loin d’exclure une excuse bidon pour couvrir le système
Je trouve bizarre que l’arbitre vidéo n’ai pas signalé à l’arbitre central que le système ne fonctionnait pas ni que les autres arbitres ne lui demandent pas pourquoi il n’y avait pas d’images ; ce qui aurait permis aux arbitres de champs de demander qu’on bascule sur la procédure dégradée si lui ne l’avait pas proposé en espérant qu’eux la connaissaient…
Il ne s’agit pas de perfection mais connaitre les règles de son job ce qui me parait un minimum que l’on est censé exiger d’un professionnel
Car quant on n’a pas d’obligation de résultats, on se doit d’avoir une obligation de moyens sous peine d’être totalement intouchables : : la vieille expression travailler dans les règles de l’art (dans son sens originel de savoir-faire)
Là-aussi on peut se poser la question de la formation qu’on reçut les arbitres en amont sur cette nouvelle approche et autant on peut accepter une periode de rodage dans la maitrise des outils techniques, on ne peut accepter une meconnaissance de la methode et/ou la non implication des 4 acteurs arbitraux
Donc oui le système a dysfonctionné c’est clair : mais au niveau humain aussi et surtout je dirais puisque c’est ce qui au final a empêché la bonne décision
Et je suis persuadé qu’en interne ça va réagir et que ce genre de problème ne se reproduira plus, même si VOGO dysfonctionne et que là l’erreur humaine est reconnue
Ensuite libre chacun d'avoir son opinion sur le fait de ne pas le reconnaitre publiquement est une bonne ou mauvaise chose
Merci de vous relire, lettres inversées, accents en trop ou absents.
Ce sera plus agréable pour le lecteur.
Sur ce coup-là je comprends le mécontentement des Toulonnais.
Ça ressemble à un problème de communication entre l'arbitre TMO qui n'avait plus le déroulé de l'action, mais ne l'a pas dit à l'arbitre central ou pas assez fort plus l'arbitre de touche qui n'a pas vu ou n'a pas dit
j'ai pas vu, mais à priori, s'il s'agit d'un pied en touche, il y a un arbitre de touche pour ça. si la video a une panne, ça devient lui le référent.
je ne comprends pas vraiment pourquoi on s'en prend à l'arbitre central pour une erreur qui concernerait son collègue de la touche.