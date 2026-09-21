Fidélisation, féminisation, arbitrage : les trois critères qui ont rapporté jusqu'à 1 200 euros à des clubs amateurs

Près de 300 000 euros pour 272 clubs amateurs : Rugby au Cœur, le fonds de dotation de la FFR, récompense la fidélisation, la féminisation et l'arbitrage.

La sélection s'appuie sur les critères du Label Club Engagé, avec des montants variables selon la catégorie.

Un financement issu du Gala Rugby au Cœur, avec un coup de pouce de 50 000 euros du Groupe Artémis pour les féminines.

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Une sélection fondée sur le Label Club Engagé

La campagne de dotation 2025-2026 de Rugby au Cœur, le fonds de dotation de la FFR, s'appuie sur les résultats du Label Club Engagé de la même saison.

Le conseil d'administration de Rugby au Cœur a validé des critères quantitatifs précis pour chacune des trois catégories récompensées.

Premier axe de la campagne : la fidélisation des licenciés. Quatre-vingt-dix-huit clubs affichant un taux de fidélisation supérieur à 80 % reçoivent chacun 1 200 euros.

Cette enveloppe cible les structures qui parviennent à retenir leurs jeunes joueurs d'une saison à l'autre.

Dans la continuité des engagements de @BernardLaporte_ et du Projet Fédéral, la Fédération Française de Rugby s’engage dans le développement d’un Rugby partout et pour tous ainsi que dans la construction du club de demain.



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300 000 euros de dotations au total

Troisième axe : l'arbitrage. Trente-neuf clubs sont distingués selon la labellisation de leur école. Sept structures labellisées « 3 sifflets » reçoivent 900 euros chacune. Trente-deux autres, labellisées « 2 sifflets », touchent 500 euros.

L'ensemble de cette dotation est financé par les dons collectés lors du Gala Rugby au Cœur. Le Groupe Artémis a contribué à hauteur de 50 000 euros, une somme fléchée spécifiquement vers le volet féminisation.

Au total, 272 clubs amateurs se partagent près de 300 000 euros pour cette édition 2025-2026, un montant construit catégorie par catégorie plutôt que distribué de façon uniforme.