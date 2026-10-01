Un pack à 935kg, Banks de retour : la compo probable du MHR pour bien recevoir Toulon

Le MHR s’apprête à vivre un vrai chic dimanche soir, avec une affiche face à Toulon délocalisée et programmée en prime time. Pour ce rendez-vous important, le Midi Olympique avance une composition qui paraît particulièrement cohérente, avec plusieurs retours attendus et une équipe construite pour répondre au défi physique varois.

Derrière, le XV annoncé a fière allure. Banks serait titularisé à l’arrière, avec Delibes, Vincent, Anyanwu et Moustin sur les ailes et au centre. Pour une ligne arrière proche de celle qui défendait le maillot à Toulouse dimanche dernier.

À la charnière, Miotti accompagnerait Bernadet, dans un ensemble qui devra rapidement trouver de la vitesse et de la précision pour mettre Toulon sous pression.

C’est toutefois devant que cette composition interpelle le plus. Le pack montpelliérain serait composé d’Erdocio, Tolofua et Japaridze en première ligne, avec Verhaeghe et Chalureau en deuxième ligne. Un cinq de devant dense, taillé pour livrer un gros combat dans les zones de collision et sur les phases statiques.

Piccardo sur le banc ?

En troisième ligne, Bécognée et Yacouba Camara entoureraient Billy Vunipola. Le puissant anglais effectuerait son retour en numéro 8 et hériterait même du brassard de capitaine. Avec ses 134 kg, il devra évidemment apporter son poids, mais surtout faire avancer les siens dans un match où l’impact physique pourrait peser lourd face aux Ludlam, Ribbans et consorts.

On pourra néanmoins regretter l’absence de Piccardo dans le XV de départ. Le "taureau" argentin aurait offert une option particulièrement intéressante dans le combat et l’agressivité. Sa présence d’entrée aurait certainement ajouté encore un peu de tempérament à cette équipe déjà alléchante.

En face, Toulon devrait se présenter avec une équipe en manque de confiance après un début de championnat délicat. Les Varois pourraient toutefois enregistrer le retour de Charles Ollivon, annoncé titulaire en troisième ligne. Une présence forcément importante pour une équipe qui cherchera à retrouver de la stabilité et de l’allant.

Après cinq journées de Top 14, l’enjeu est donc déjà considérable pour les deux formations. Dans ce match délocalisé sous les projecteurs, MHR et Toulon jouent gros : le vainqueur pourra relancer sa dynamique, tandis que le perdant risque de s’enfoncer dans une vraie phase négative.