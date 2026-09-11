Toulon - La Rochelle : Serin face au ''gamin'' Bouju, Fickou-Jones et un banc XXL, les duels qui peuvent faire basculer le choc

Toulon mise sur la continuité, La Rochelle fait tourner

Samedi soir, Mayol accueille une affiche qui sent déjà les phases finales au mois de septembre. Toulon, battu 27-26 à Bayonne avec le bonus défensif, cherche sa première victoire. La Rochelle arrive avec quatre points après son succès 30-27 contre Toulouse. Coup d’envoi à 21h sur Canal+. Pour le RCT, l’enjeu est aussi de mettre immédiatement Mayol au centre de sa saison.

Le staff toulonnais aligne Ametlla, Baubigny et Sinckler devant, Mercer en numéro 8, Serin à la mêlée, Fickou capitaine avec Huw Jones, puis Jaminet à l’arrière. Ronan O’Gara change davantage : Le Garrec est forfait, Niniashvili et Jegou sont ménagés, Alldritt débute sur le banc. Valentin Bouju, 18 ans, est lancé en numéro 9 avec Hastoy.

⚔️ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 ⚔️



🔙 Ludlam de retour

🔝 Fickou-Jones au centre de l'attaque

🔜 Cancoriet face à son ancienne équipe



Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette deuxième journée de @top14rugby !#ParceQueToulon #RCTSR pic.twitter.com/Bl8k3KsttR — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 11, 2026

Serin-Bouju, le duel qui saute aux yeux

Difficile de détourner le regard de la mêlée. Bouju va connaître ses premières minutes en Top 14 à Mayol, face à Baptiste Serin. Le jeune Rochelais avait marqué contre Bordeaux puis le Munster pendant la préparation, mais compte encore zéro minute en championnat. Un baptême musclé. Toulon cherchera logiquement à l’exposer autour des rucks et dans le jeu au pied.

Derrière, le duel Fickou-Jones contre Daunivucu-Seuteni promet beaucoup. Toulon dispose de deux centres capables de défendre haut puis de jouer debout après contact. La Rochelle répond avec densité et continuité. Et Melvyn Jaminet peut peser autrement : à Bayonne, il a inscrit 14 points et parcouru 105,8 mètres, meilleur total toulonnais.

Mercer, Botia, Boudehent : ça va taper

Devant, Zach Mercer sera entouré de Lewis Ludlam et Esteban Abadie, avec Judicaël Cancoriet encore utilisé en deuxième ligne. L’ancien Rochelais sort d’un match à 17 plaquages à Jean-Dauger, meilleur total du RCT. La Rochelle lui opposera Botia, Haddad et Boudehent, trois joueurs capables de ralentir les sorties et de rendre chaque zone de collision pénible.

Mais le match peut basculer après l’heure de jeu. Alldritt, Timo, Lavault et Waqanisaravi attendent côté maritime ; Gros, Kpoku, Tuifua et Slimani côté toulonnais. La profondeur des bancs comptera énormément. La Rochelle vient justement de renverser Toulouse après avoir été menée de 14 points à la pause, preuve que ses finisseurs peuvent changer le rythme d’une rencontre.

Toulon avait battu La Rochelle 39-14 à Mayol. Quelques semaines plus tard, les Maritimes avaient répondu par un énorme 66-0 à Deflandre. Cette affiche sait produire des rencontres spectaculaires. Dès la deuxième journée, elle dira déjà beaucoup sur la forme réelle des deux formations.