TOP 14. Trois mois pour Haouas, plusieurs mois pour Uelese : Montpellier perd déjà deux hommes majeurs en première ligne

Haouas et Uelese, le double coup dur

Le MHR n’avait pas besoin de ça après sa défaite 19-27 contre Pau. Montpellier a annoncé ce 10 septembre les absences longues de Mohamed Haouas et Jordan Uelese. Le pilier a été opéré d’une pathologie chronique et manquera environ trois mois. Le talonneur, touché à la mâchoire face aux Palois, sera absent plusieurs mois.

La première ligne perd deux hommes d’un coup

Haouas et Uelese étaient tous les deux entrés à la 57e minute samedi dernier. Quelques jours plus tard, Joan Caudullo doit revoir sa rotation devant. Luka Japaridze avait débuté à droite contre Pau, Lyam Akrab au talon, tandis que Wilfrid Hounkpatin reste une option au poste de pilier.

Reda Wardi est lui aussi indisponible. La recrue souffre d’une lésion musculaire au mollet contractée contre Castres en amical. Le MHR annonce plusieurs semaines d’absence, avec une reprise de la course espérée prochainement.

Anyanwu et Moustin voient enfin le bout

La bonne nouvelle vient de Lennox Anyanwu et Maël Moustin. Les deux joueurs ont atteint la dernière étape de leur retour au jeu et doivent retrouver prochainement le collectif. Pour une ligne de trois-quarts privée de Gabriel Ngandebe, ce renfort fera du bien.

Ngandebe poursuit sa rééducation après la rupture totale d’un tendon survenue lors de la finale de Top 14. Le club vise une consolidation complète courant octobre. Lenni Nouchi, blessé à la cheville avec le XV de France contre le Japon, devrait aussi retrouver les terrains dans les prochaines semaines.

Vannes arrive déjà très vite

Finaliste du dernier Top 14, Montpellier reste sur une rentrée ratée à domicile et se déplace à Vannes samedi 12 septembre à 16h35. L’infirmerie oblige déjà le staff à puiser dans sa profondeur d’effectif.

Avec Haouas et Uelese absents durablement, Wardi encore en réathlétisation et Ngandebe attendu plus tard, le MHR démarre avec une marge réduite. Les retours d’Anyanwu, Moustin puis Nouchi deviennent donc précieux.