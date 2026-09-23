TOP 14. Pau - La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Pau-La Rochelle, l'affiche du samedi soir

Le Hameau aura droit aux projecteurs ce samedi 26 septembre. Pau reçoit La Rochelle en clôture de la journée du samedi. Après trois journées, les Béarnais occupent la quatrième place avec neuf points, juste devant des Rochelais huitièmes avec huit unités.

Pau retrouve surtout son public après une soirée beaucoup moins agréable à Lyon. Invaincue après ses succès à Montpellier (27-19) et contre Bayonne (70-28), la Section a lourdement chuté à Gerland, 51-25. Un rappel assez brutal après un début de championnat qui avait fait grimper l'enthousiasme dans le Béarn.

La Rochelle doit aussi repartir de l'avant

La trajectoire rochelaise ressemble étrangement à celle de son adversaire. Les Maritimes avaient battu Toulouse 30-27 puis Toulon 21-20 avant de tomber à Marcel-Deflandre contre le Racing 92, 20-10. Ils menaient pourtant 10-0 à la pause avant d'encaisser vingt points sans en inscrire un seul en seconde période.

Et voilà donc deux équipes qui avaient commencé leur saison par deux victoires avant de caler exactement au même moment. La différence tient surtout au lieu : Pau retrouve un Hameau où Bayonne avait encaissé dix essais deux semaines auparavant, tandis que La Rochelle vient déjà de gagner à Toulon.

86 points lors du dernier Pau-La Rochelle

Le précédent au Hameau mérite d'être ressorti des archives, surtout pour ceux qui aiment les matchs légèrement agités. Le 30 novembre 2025, Pau avait battu La Rochelle 53-33, soit 86 points et douze essais à eux deux. La Section avait notamment marqué par Fabien Brau-Boirie à deux reprises, Grégoire Arfeuil ou encore Beka Gorgadze.

La Rochelle avait pris sa revanche au retour, le 21 mars, avec une victoire 20-6 à Marcel-Deflandre. Cette fois, l'enjeu arrive très tôt dans la saison : reprendre immédiatement la marche avant pour ne pas transformer un simple accroc de troisième journée en début de série.

À quelle heure regarder Pau-La Rochelle ?

Section Paloise - Stade Rochelais débutera samedi 26 septembre à 21h au stade du Hameau et sera diffusé en direct sur Canal+. Deux victoires puis une défaite pour chacun : samedi soir, l'un des deux pourra remettre le compteur dans le bon sens.