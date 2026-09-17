TOP 14. Montpellier - Perpignan : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Le TOP 14 retrouve le Septeo Stadium ce samedi 19 septembre avec un derby régional toujours attendu. Montpellier recevra Perpignan pour la troisième journée du championnat. Le MHR annonce également l’ouverture du stade à 15 heures pour ce premier rendez-vous depuis la défaite inaugurale contre Pau.

Montpellier avait justement commencé par s’incliner 27-19 contre les Béarnais avant de se reprendre à Vannes, avec une victoire 26-12. Le finaliste du dernier TOP 14 compte quatre points et occupe la huitième place.

L'USAP a déjà trouvé son rythme à Aimé-Giral

Perpignan possède une unité supplémentaire. Les Catalans ont ramené un bonus défensif du Stade Français malgré la défaite 28-26, avant de dominer Castres 43-29 à Aimé-Giral. Ils pointent ainsi au sixième rang avec cinq points.

Et cette USAP a déjà montré qu’elle pouvait faire mal ballon en main. Avec 69 points inscrits en deux journées, Perpignan présente une moyenne de 34,5 points par rencontre. Le déplacement dans l’Hérault donnera désormais une première indication sur sa capacité à reproduire cette efficacité loin d’Aimé-Giral.

Montpellier avait fait le doublé la saison dernière

Les souvenirs récents penchent clairement du côté montpelliérain. Le MHR s’était imposé 28-0 à Perpignan en novembre 2025, avant de remporter également le retour 42-31 au Septeo Stadium en avril. Deux matchs, 70 points marqués et seulement 31 encaissés.

Mais septembre 2026 raconte déjà une autre histoire. Montpellier doit engranger avant un déplacement autrement plus corsé à Toulouse, dimanche 27 septembre, pour le remake de la dernière finale du TOP 14. Perpignan recevra de son côté l’UBB.

À quelle heure regarder Montpellier-Perpignan ?

Montpellier - Perpignan débutera samedi 19 septembre à 16h35 au Septeo Stadium et sera diffusé sur Canal+ Live 4. Entre deux voisins séparés par un seul point au classement, le derby arrive tôt dans la saison, mais personne n’a vraiment envie de le jouer en mode échauffement.